Biglia | Rebic e Kessie e il telefonino nello spogliatoio | Pioli li difende | Cosa

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) La foto dicon i telefonini in mano negli spogliatoi prima di Milan-Napoli? Non si stavano "svagando", ma stavano facendo "i compiti". Sui social i tifosi rossoneri hanno avuto reazioni di scherno e sdegno, nonostante poi la prestazione in campo dei giocatori di mister Stefano

Gazzetta_it : #Rebic, #Biglia e #Kessie con il cellulare prima di Milan-Napoli: tifosi infuriati #milan - michelazbol : RT @Agato_Agato: Leggo di tifosi del Milan inferociti con i giocatori della loro squadra del cuore che usavano i telefoni nello spogliatoio… - manuel44725775 : @_SIMONE____ No biglia si, rebic e kessie non erano titolari, erano in panchina quindi anche se stavano al cellular… -