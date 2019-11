Bergamo | giallo a Colere | pensionato trovato folgorato su un traliccio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019), comune di 1.200 anime in provincia di. Ieri pomeriggio, su unposto in una zona boschiva, è statoil corpo di uomo carbonizzato. Nelle scorse ore la vittima è stata identificata: si tratta di Filippo Belingheri, un67enne residente nel piccolo borgo della Valle di Scalve. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. Il ritrovamento del corpo Intorno alle 14 di ieri, lunedì 25 novembre, un uomo residente a, passando con il suo trattore in una zona boschiva in località Biorca, a circa un km dal centro abitato, ha notato qualcosa appesa ad undell'alta tensione, posto a ridosso del fiume Rino. Dopo aver accostato il mezzo agricolo, si è avvicinato ed ha scoperto che si trattava di un corpo, ormai carbonizzato. Subito ha dato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Vilminore di Scalve, i colleghi di ...

