BEAUTIFUL | anticipazioni e trame puntate dall’1 al 7 dicembre 2019

(Di martedì 26 novembre 2019)settimanalida domenica 1 a sabato 7: Liam raggiunge Steffy e Kelly, ma perde il volo e decide di prendere il successivo. Invece Hope parte come previsto. Hope prende un volo per Catalina e si sistema in albergo. Il volo di Liam, invece, viene annullato a causa dei venti forti. Liam chiama Hope per comunicarle l'annullamento del volo, ma nel frattempo Hope entra in travaglio. Hope teme per la bambina perché il parto è troppo anticipato. Liam chiama Bill e gli spiega la situazione di Hope, in travaglio da sola a Catalina. Bill promette di aiutarlo ad essere presente per la nascita di sua figlia. Alla clinica, accudita dal dottor Reese, Hope riesce a contattare Liam al telefono, confidandogli le proprie paure per la situazione in cui si trova. Hope è in ...

