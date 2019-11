Beach soccer | Mondiali 2019 | il possibile tabellone dell’Italia dai quarti di finale C’è

Beach soccer - Italia-Svizzera ai quarti di finale : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di Beach soccer, gli azzurri torneranno sulla sabbia di Asuncion (Paraguay) nella giornata di giovedì 28 novembre (ore 23.25) per sfidare gli elvetici nel primo turno a eliminazione diretta. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel gruppo B davanti ad Uruguay e Tahiti, ora l’asticella si alza per Gori e compagni che affronteranno un avversario ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia passa come prima del girone! Vittoria con beffa per Tahiti - fuori per un gol : L’Italia vola ai quarti di finale ai Mondiali 2019 di Beach soccer e lo fa come prima classificata del gruppo B. La nostra Nazionale ha sconfitto il Messico per 6-2 nell’ultimo match del girone andato in scena nella serata di ieri e la Vittoria di Tahiti contro Uruguay nella notte ha regalato il primo posto agli azzurri che passano il turno insieme all’Uruguay mentre Tahiti viene clamorosamente eliminata. I vice campioni del ...

Beach soccer - Mondiali 2019. Quarti di finale : Italia-Giappone/Svizzera. Programma - orari e tv : Un Gabriele Gori mostruoso, Italia a valanga sul Messico e Quarti di finale conquistati nei Mondiali di Beach soccer 2019 in Paraguay. Gli azzurri ora dovranno attendere i prossimi risultati prima di scoprire l’avversario nello scontro diretto: da delinearsi infatti le classifiche del raggruppamento A e B, che si incroceranno (prima e seconda) nei Quarti. Andiamo a scoprire il Programma dei Quarti di finale. Mondiali Beach soccer ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Gori mostruoso - Italia a valanga sul Messico. 6-2 e quarti di finale agguantati : Il primo passo, quello obbligatorio, è stato fatto. Nonostante le difficoltà di due giorni fa con l’Uruguay, la Nazionale Italiana di Beach soccer vola ai quarti di finali dei Mondiali 2019 in Paraguay. Gli azzurri oggi al “Los Pynandi Stadium” di Asuncion, si sono imposti per 6-2 sul Messico, dominando in lungo e in largo e sfruttando un Gabriele Gori davvero in forma spaziale. Al momento agguantata la prima piazza nel raggruppamento B, ...

LIVE Italia-Messico 6-2 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : gli azzurri volano ai quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO TEMPO 36′ L’ITALIA VOLA AI quarti DI finale! 35′ Del Duca scatenato a bordo campo: grande mentalità. 34′ Doppia parata per Del Mestre su Hernandez. 33′ L’Italia prova a controllare il palleggio: minuti finali del match. 32′ Problemi fisici per Macias dopo uno scontro di gioco. 29′ Frainetti! Tiro centrale per ...

LIVE Italia-Messico 6-1 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : gol della bandiera di Samano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Altro palo di Chiavaro! L’Italia continua a spingere. 25′ Samano! 6-1 MESSICO! Gol della bandiera del #8 messicano. 25′ Ci prova Samano: palla alta. 24′ Comincia l’ultimo tempo in Paraguay. INIZIO TERZO TEMPO 20.54 L’Italia sale 6-0 nel secondo tempo: gli azzurri dilagano contro il Messico con un Gori spaziale ed autore di 5 reti. Zurlo arrotonda ...

LIVE Italia-Messico 6-0 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : manita di Gori e Zurlo arrotonda il risultato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 L’Italia sale 6-0 nel secondo tempo: gli azzurri dilagano contro il Messico con un Gori spaziale ed autore di 5 reti. Zurlo arrotonda il risultato. FINE SECONDO TEMPO 23′ Sconsolato il tecnico del Messico in panchina. 23′ Zurlo! ITALIA SUL 6-0! Punizione nell’angolino. 22′ Gori! manita DELL’ITALIA! 5-0 AZZURRI! 20′ L’Italia con questo ...

LIVE Italia-Messico 3-0-0 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : tripletta di Gori! Ennesima rovesciata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14′ Gori!!! IMPRENDIBILE! SONO TRE LE ROVESCIATE! POKER ITALIA! 13′ CHE GOL!!!!1 ANCORA Gori!!! ANCORA IN rovesciata! 3-0 ITALIA! 13′ Si riparte! INIZIO SECONDO TEMPO 20.32 L’Italia conclude la prima frazione sul 2-0 grazie alla doppietta di Gori contro il Messico: gli azzurri vogliono la vittoria! FINE PRIMO TEMPO 12′ Manca sempre meno alla fine della prima ...

LIVE Italia-Messico 2-0 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Gori raddoppia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Manca sempre meno alla fine della prima frazione. 11′ Tiro di Frainetti: palla fuori. 10′ Dominio Italia sin qui: cinica in avanti la squadra di Del Duca. 8′ Ci prova Ramacciotti: NE APPROFITTA Gori! RADDOPPIO ITALIA! 7′ CI PROVA DEL MESTRE! Palla fuori di poco. 6′ Rovesciata anche per Maldonado: angolo Messico. 6′ Scontro di gioco tra Hernandez e ...

LIVE Italia-Messico 1-0 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Gori porta in vantaggio gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Partita ordinata dell’Italia sin qui: Ramon Raya nervosissimo a bordocampo. 4′ Grande gol di Gori in rovesciata: 285° gol dell’azzurro in nazionale. 4′ Gori! 1-0 azzurri! ROVESCIATA VINCENTE! 3′ PORTILLA CHE TIRO! 3′ Bella giocata di sole ad Asuncion: punizione per gli azzurri. 2′ DEL MESTRE! Reattivo su Villa. 1′ SI PARTE! Batte ...

19.53 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata del gruppo B dei Mondiali di beach soccer 2019 tra Italia e Messico. La formula dei Mondiali 2019 di beach soccer–La preview della rassegna iridata–L'esordio da urlo dell'Italia contro Tahiti–L'Uruguay inguaia i piani dell'Italia Buonasera e benvenuti in questa nuova

Sky Sport Mondiale Beach soccer (diretta) 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima...

Italia-Messico oggi - Mondiali Beach soccer 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo una brutta sconfitta subita per mano dell’Uruguay, l’Italia pensa al Messico con il quale è necessaria una vittoria per conquistare la fase ad eliminazione diretta. I centro-americani occupano l’11° posto nel ranking mondiale ed è alla sesta partecipazione nella fase finale della Coppa del Mondo. Il ct azzurro Emiliano Del Duca punterà sulle sue stelle come Gabriele Gori, capace di segnare 69 gol con la maglia azzurra di cui 3 ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il Brasile batte il Portogallo e vince il Girone D. Equilibrio nel Gruppo C : In Paraguay si è completata la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Beach soccer anche per i Gruppi C e D: nel big match in programma il Brasile soffre ma batte il Portogallo per 9-7 e vince il Girone D, dove la compagine lusitana invece dovrà giocarsi il secondo posto, da grandissimo favorito, contro l’Oman, che supera di misura, per 6-5, la Nigeria. Tutti a quota 3 nel Girone C, dove la Russia perde per 1-4 contro gli ...