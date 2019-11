Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (24 novembre). Continuano a vincere Lakers e Bucks - spicca la super prestazione di Zach LaVine : Sono ben dieci le partite disputatesi nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Tanto equilibrio in giro per gli States, con la maggior parte delle sfide che si sono decise negli ultimi minuti di gioco e per pochi pochi di differenza. E sono tante anche le prestazioni d’autore della serata: a prendersi la ribalta è sicuramente Zach LaVine, autore di ben 49 punti nella vittoria dei Bulls. Continuano a vincere Los Angeles Lakers ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (24 novembre). Continuano a vincere Lakers e Bucks - spicca la super prestazione di Zach LaVine : Sono ben dieci le partite disputatesi nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Tanto equilibrio in giro per gli States, con la maggior parte delle sfide che si sono decise negli ultimi minuti di gioco e per pochi pochi di differenza. E sono tante anche le prestazioni d’autore della serata: a prendersi la ribalta è sicuramente Zach LaVine, autore di ben 49 punti nella vittoria dei Bulls. Continuano a vincere Los Angeles Lakers e Milwaukee ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (22 novembre). Antetokounmpo affonda i Blazers - Melli e i Pelicans vincono a Phoenix : Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, i quali si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, ove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (22 novembre). Antetokounmpo affonda i Blazers - Melli e i Pelicans vincono a Phoenix : Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, i quali si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, ove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di una tripla ...

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una ...

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, in ...

Basket : Nicolò Melli e il suo bell’inizio dell’avventura in NBA : Le ultime due prove con la maglia dei New Orleans Pelicans sono solo la punta dell’iceberg di quello che, fino a questo momento, è un ottimo inizio di avventura in NBA di Nicolò Melli, fattosi trovare al posto giusto nel momento giusto (anche con un pizzico di fortuna, che nel perverso mondo della pallacanestro americana non guasta mai). Melli, nella sua prima partita in terra americana, aveva disputato una gran prova contro i ...

Basket : Nicolò Melli e il suo bell’inizio dell’avventura in NBA : Le ultime due prove con la maglia dei New Orleans Pelicans sono solo la punta dell’iceberg di quello che, fino a questo momento, è un ottimo inizio di avventura in NBA di Nicolò Melli, fattosi trovare al posto giusto nel momento giusto (anche con un pizzico di fortuna, che nel perverso mondo della pallacanestro americana non guasta mai). Melli, nella sua prima partita in terra americana, aveva disputato una gran prova contro i campioni NBA ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (18 novembre). I Kings interrompono la striscia dei Celtics - vincono ancora i Lakers - bene Melli : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite di regular season dell’NBA 2019-2020. Tante le emozioni e gli spunti interessanti: in particolare, da segnalare il successo dei Kings sui Celtics in una partita stupenda che segna la fine della striscia vincente di Boston, la spettacolare performance di LeBron James nella vittoria dei Lakers su Atlanta e l’ottima prestazione di Nicolò Melli nel match vinto dai Pelicans contro ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (15 novembre). Antetokounmpo guida i Bucks alla vittoria - cadono a sorpresa Clippers e Mavericks : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione NBA 2019-2020. Da registrare le vittorie interne di Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, e le sorprendenti sconfitte esterne per Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ad inaugurare la notte del Basket a stelle e strisce è la vittoria in scioltezza dei Miami Heat in quel di Cleveland con il punteggio di 97-108. La ...