Barbara D’Urso | triste risveglio per lei | arriva la notizia inaspettata “Che batosta!”

Ambra Lombardo furiosa : “Ho diffidato i programmi di Barbara d’Urso!” : Barbara d’Urso: Ambra Lombardo manda una diffida dopo l’ospitata di Kikò Nalli Ambra Lombardo, a causa del finto scoop con Gaetano Arena, è stata una delle protagoniste indiscusse dei programmi di Barbara d’Urso. La compagna di Kikò Nalli, attraverso le pagine di Di Più Tv, ha rivelato di non aver apprezzato il trattamento subito, a causa di alcune pesanti insinuazioni degli opinionisti della conduttrice, e per questo motivo ...

Ascolti tv lunedì 25 novembre : Barbara D’Urso ringrazia - ecco i dati : Ascolti tv ieri lunedì 25 novembre: chi ha vinto tra il film di Rai Uno e Live-Non è la d’Urso lunedì 25 novembre 2019 la nuova puntata di Live-Non è la d’Urso – con al centro la rivelazione sul padre biologico di Mercedesz Henger – ha appassionato 2.227.000 telespettatori con il 14.02% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv lunedì 25 novembre: Barbara d’Urso ringrazia, ecco i dati proviene da Gossip e Tv.

Barbara D’Urso (e non solo) basita : a Live l’ospite si alza e la lancia davanti a tutti : A Live Non è la D’Urso si è tornati a parlare del delicato caso che riguarda preti e suore che non seguono il voto di castità. Ultimamente in più occasioni Barbara D’Urso ha infatti proposto temi come il sesso, il matrimonio e il cambio di vita all’interno della Chiesa e lunedì sera, 25 novembre, ha anche invitato nel suo studio una donna nata dall’amore tra un prete e una suora. L’argomento, uno dei più effervescenti nel salotto di Live – Non è ...

Ascolti Barbara D’Urso - Live perde anche senza Montalbano : i dati di ieri : Live Non è la d’Urso, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso ferma al 14% anche senza Montalbano su Rai1 È andata in onda ieri sera, lunedì 25 novembre, una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Per Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 2.227.000 telespettatori e il 14.02% di share. Vista l’assenza de Il Commissario Montalbano, definito dalla stessa Barbara “il colosso dei colossi”, ci si aspettava ...

Striscia - Greggio fa una battuta choc su Barbara D’Urso : il fuori onda : Barbara d’Urso e la battuta velenosa di Ezio Greggio: scoppia la polemica Ieri sera è stato pubblicato un video sul sito di Striscia La Notizia inerente a un fuori onda di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. I due sono stati ripresi di nascosto mentre scherzavano e si prendevano in giro vicendevolmente. Ma verso la fine di questo video ecco arrivare una battuta fatta da Ezio Greggio a Barbara d’Urso che ha scatenato un vero e proprio ...

Striscia la Notizia - il fuorionda di Ezio Greggio con il cane : “Vai da Barbara D’Urso che è una collega. Vai su”. Polemiche sui social : “Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso“, dice Ezio Greggio sul finale di Striscia la Notizia. Iacchetti rilancia: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”, il collega esulta: “Menomale che bella Notizia.” Il siparietto nel tg satirico regala una promozione atipica al programma che segue, strappando qualche sorriso ad ...

“Ecco perché mi ha messo le corna”. Momento verità (e imbarazzo) nello studio di Barbara D’Urso. È proprio lei a confessare tutto : Si fa finalmente un po’ di chiarezza sulla spinosa vicenda tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. La ragazza è tornata nel salotto di Barbara d’Urso per parlare del ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo. Dopo Pomeriggio 5 e Domenica Live, la spadista salernitana è stata ospite di Live-Non è la d’Urso, nel talk dedicato alle corna. Antonella, senza peli sulla lingua, ha ammesso il tradimento di Lenticchio e ha anche spiegato i motivi ...

Striscia la Notizia - il fuorionda di Ezio Greggio con il cane : “Vai da Barbara D’Urso che è una collega. Vai su” : “Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso“, dice Ezio Greggio sul finale di Striscia la Notizia. Iacchetti rilancia: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”, il collega esulta: “Menomale che bella Notizia.” Il siparietto nel tg satirico regala una promozione atipica al programma che segue, strappando qualche sorriso ad ...

Le figlie di Heather Parisi scrivono a Barbara D’Urso : “I nostri padri estranei a violenze” : Una settimana fa Heather Parisi, ospite di Live – Non è la D’Urso, aveva svelato un aspetto sconosciuto del suo passato, rivelando di essere stata vittima, per sette lunghi anni, delle violenze inflitte da una suo ex fidanzato. Un momento molto toccante al termine del quale Heather aveva rivolto un appello alle donne vittime di violenze di ribellarsi. Dopo la sua presenza, ha fatto parlare la reazione della figlia Jaqueline, che ha, ...

Alda D’Eusanio lascia Piero Chiambretti per Barbara d’Urso : Perché Alda D’Eusanio non è nel cast de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti torna su Rete 4 mercoledì 27 novembre. Nel cast di quest’anno peserà un’assenza importante, quella della conduttrice e giornalista Alda D’Eusanio. La 69enne ha deciso di abbandonare il posto da opinionista che copriva […] L'articolo Alda D’Eusanio lascia Piero Chiambretti per ...

Barbara D’Urso scippa un’opinionista a Chiambretti : “Ha scelto lei” : Piero Chiambretti annuncia: “Alda D’Eusanio ha scelto Barbara d’Urso” Mercoledì prossimo andrà in onda su Rete 4 la prima puntata della nuova edizione di #CR4 – La Repubblica delle donne condotta da Piero Chiambretti. E proprio poco fa c’è stata la classica conferenza stampa di presentazione. In questa occasione il conduttore ha spiegato ai vari giornalisti come sarà più o meno la trasmissione, elencando tutte ...

Live : Barbara D’Urso si libera di Montalbano. La decisione della Rai : Live Non è la d’Urso: Barbara va in onda senza Il commissario Montalbano, cancellato dal palinsesto di Rai1 Lunedì particolare quello di oggi, 25 novembre 2019, per Barbara d’Urso: dopo settimane e settimane nelle quali ha dovuto fare i conti con l’agguerrita concorrenza della seguitissima fiction con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano, che anche in replica ha sempre registrato ascolti altissimi, con Live Non è la ...

Vladimir Luxuria - furia a Domenica Live. Poi il gesto di Barbara D’Urso - e le lacrime inarrestabili : Vladimir Luxuria ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso parla dello scontro avuto la scorsa settimana a “Live – Non è la D’Urso” con Vittorio Sgarbi. “Non mi aspettavo quello che è accaduto con lui” ha esordito la ex politica che ha avuto modo di lavorare personalmente con il critico d’arte. “Ci ho lavorato, ho conosciuto la mamma, grandissima donna, ho conosciuto il padre, conosco la sorella, Elisabetta Sgarbi, persona straordinaria, ho ...

Vladimir Luxuria rimprovera Barbara : la d’Urso si scusa e fa una promessa : Domenica Live: il confronto tra Vladimir Luxuria e Barbara d’Urso Vladimir Luxuria è tornata nel salotto di Barbara d’Urso dopo i violenti insulti di Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d’Urso. A Domenica Live c’è stato un confronto tra Vladimir e la d’Urso, con la prima che non ha avuto problemi a rimproverare duramente la […] L'articolo Vladimir Luxuria rimprovera Barbara: la d’Urso si scusa e fa una ...