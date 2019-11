“Baci e abbracci…” Eros Ramazzotti paparazzato insieme a ‘lei’ | la foto ‘incriminata’

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Il cantanteè protagonista in questi giorni nel suo ‘Vita Ce N’è World Tour’, che lo ha portato fino in Slovenia e più precisamente nella capitale Lubiana. Nell’ultimo periodo il gossip si è scatenato su di lui: una volta messo alle spalle il suo matrimonio con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, si è parlato di una sua liaison d’amore con la Miss Italia Carolina Stramare. Ma entrambi hanno ufficialmente smentito la relazione. Anzi, pare proprio che la più bella del nostro Paese abbia trovato la sua anima gemella, ovvero l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Mattia Marciano. E se la passa bene anche l’ex coniuge, la quale è impegnata sentimentalmente con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Ma ora suecco piombare un altro episodio misterioso destinato a far parlare nei prossimi giorni.Al termine del suo concerto in terra slovenaè stato beccato da ‘Chi’, ...

InfoTognoni : Maglione peloso e morbidoso Baci&Abbracci, e. 39,90.?? - pn1674 : @Haterinna Yo menos ... Buongiorno bambola , che giornata uggiosa. Baci, abbracci e caffè ?? - InfoTognoni : Maglia comoda ciniglia+lurex Baci&Abbracci, E. 39,90?? -