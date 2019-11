Aurora ora risponde agli insulti | Ecco chi mi dice ' raccomandata'

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story,Ramazzotti ha voluto invitare il web a combattere la violenza in senso lato tutti i giorni e non solo il 25 novembre, data in cui è ricorsa la giornata mondiale contro la violenza sulle donne La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nelle ultime ore fa parlare molto di sé, per aver lanciato in rete un messaggio volto a denunciare la violenza in senso lato, in particolare la violenza che viene divulgata sui social dhater. Nel suo ultimo post pubblicato su Instagram -all'indomani della data in cui è ricorsa la giornata mondiale contro la violenza sulle donne -Ramazzotti ha voluto spendere alcune parole per sensibilizzare il web alla lotta contro il bullismo. Quest'ultimo, per l'influencer, è un fenomeno assai radicato nella società moderna e arreca tanto dolore a molte persone. Tra le sue ultime ...

aurora_pianese : RT @soniabetz1: Avete fatto caso che in tv invitano ex ministri o deputati della Lega ma mai più Toninelli? Già, perchè dopo avergli spalat… - ramenistantaneo : @bluetaev @jllusi0ns Spero che la aurora non arrivi ora perché sto piangendo mentre mangio biscotti - aurora__dbh : @_jaeseumin Come si sentirà Seokjin ora? -