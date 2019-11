Auguri a von der Leyen | per l' Europa è urgente un nuovo inizio

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019)presidente von deralla Commissione da lei presieduta. Abbiamo tifato per il varo delesecutivo europeo perché abbiamo colto nelle sue parole la consapevolezza della crisi profonda del progetto europeo e l’urgenza di uncapace di affrontare le questioni vere che interessano i cittadini.Se non si ricostruisce un rapporto più stretto tra cittadini e istituzioni europee, cresceranno inesorabilmente protesta, rabbia, disillusione, e infine un drammatico sfarinamento del disegno europeo.Non dimentichi, cara Presidente, questa consapevolezza. E non trascuri la necessità primaria di un piano europeo di investimenti, forte e ambizioso, sulla transizione energetica, sulle politiche ambientali, sulla difesa del suolo e l’economia verde.Vada avanti su questa strada con coraggio, utilizzi tutti gli strumenti necessari, ...

