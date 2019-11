ATALANTA SI QUALIFICA SE Risultati utili | miracolo a Zagabria | Champions League

DIRETTA/ ATALANTA Primavera Dinamo Zagabria - risultato finale 2-0 - Dea qualificata! : DIRETTA Atalanta Primavera Dinamo Zagabria streaming video tv: risultato finale 2-0. La Dea si qualifica al prossimo turno di UEFA Youth League.

ATALANTA - l’esito del ricorso per la squalifica di Ilicic : la decisione del Giudice Sportivo : Josip Ilicic salta la Juventus. E’ questa la decisione della Giustizia Sportiva dopo il ricorso presentato dall’Atalanta per avere a disposizione il calciatore sloveno. Questo il comunicato. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da Piero Sandulli – Presidente Stefano Agamennone – Componente Alfredo Maria Becchetti – Componente (relatore) Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. ha pronunciato nella riunione ...

ATALANTA - è ancora tutto aperto : l’impresa contro il City lascia chance di qualificazione : E’ andata ieri sera in archivio la giornata valida per la fase a gironi di Champions League, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo impresa dell’Atalanta che ha strappato con i denti un punto che lascia tutto aperto per la qualificazione. Prova di grande orgoglio per la squadra di Gasperini dopo un primo tempo di grande sofferenza, prima il gol di Sterling su ottima azione poi il ...

Champions League - l’ATALANTA si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni : Situazione complicata ma non impossibile per l’Atalanta che, dopo il pari interno con il Manchester City, può ancora sperare di qualificarsi agli ottavi L’Atalanta può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, il pareggio ottenuto ieri sera a San Siro permette ai nerazzurri di rimanere ancora in corsa, seppur non essendo padroni del proprio destino. Tutto merito del 3-3 maturato a Zagabria tra Dinamo ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus già qualificata. Inter e ATALANTA obbligate a vincere - Napoli vicinissimo agli ottavi : A due giornate dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019-2020 solamente la Juventus, tra le squadre italiane, è sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al successo di ieri a Mosca, i bianconeri hanno staccato il pass per il turno successivo con due turni di anticipo e sono vicinissimi a chiudere anche al primo posto (3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid). Delle altre tre italiane rimaste, il Napoli è ...

Juve batte il Lokomotiv Mosca e si qualifica per gli ottavi ATALANTA-Manchester City : 1-1 : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

Napoli-ATALANTA - proteste anti-arbitro : una giornata di squalifica per Ancelotti : Una giornata di squalifica per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti dopo le proteste per il rigore non concesso contro l'Atalanta nella gara di ieri. «Per avere, al 44° del...

Calcio : Carlo Ancelotti squalificato per una giornata dopo le proteste di Napoli-ATALANTA. Multa ai tifosi Inter per i cori contro Balotelli : Carlo Ancelotti è stato squalificato per una giornata e, dunque, non potrà sedere in panchina nel prossimo match di Serie A del Napoli contro all’Olimpico contro la sua ex squadra dei tempi da calciatore, la Roma. Questo il verdetto del giudice sportivo, dopo che l’allenatore dei partenopei è stato espulso per le veementi proteste nel finale, quasi più caldo del nucleo terrestre, dell’incontro con l’Atalanta al San Paolo. ...