Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Papu Gomez incanta FOTO

La prima volta (storica) per l’Atalanta - successo contro la Dinamo Zagabria : è ancora tutto aperto per la qualificazione! [FOTO] : Atalanta-Dinamo Zagabria – Si è concluso un match importante valido per la fase a gironi di Champions League, continua l’ottimo momento dell’Atalanta che si conferma dopo il pareggio contro il Manchester City, prima vittoria nel girone per i nerazzurrri contro la Dinamo Zagabria e per Gasperini adesso è tutto aperto per la qualificazione. Il grande protagonista è stato il Papu Gomez autore del gol della tranquillità nel ...

Milano - ultras Dinamo Zagabria in corteo. Feriti 5 tifosi Atalanta : Alta tensione questa sera intorno allo Stadio di San Siro, prima della partita Atalanta-Dinamo Zagabria. Nei pressi dei cancelli 4 e 7 ci si sono picocli tafferugli tra piccoli gruppi di tifosi croati e dell'Atalanta. Secondo la ricostruzione della polizia, sono rimasti lievemente Feriti 5 ultrà atalantini, tutti fra i 30 e i 40 anni. Quattro di loro sono stati medicati sul posto, uno si è presentato da solo all'ospedale San Carlo, non lontano ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Gomez spreca una grande occasione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Spinge l’Atalanta alla ricerca della terza rete. 78′ Ed è proprio Stojanovic a lasciare il campo a Dira per la Dinamo. 77′ Clamoroso Gomez davanti al portiere sbaglia clamorosamente tirando addosso al portiere. 75′ Fuori Ivanusec, dentro Gojak per la Dinamo. 73′ De Roon ferma un pericoloso contropiede per la Dinamo Zagabria. 71′ Gomez di punizione ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Muriel e Hateboer fuori per infortunio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ PALO di Ilicic che stoppa supera un uomo dalla sinistra e tira a giro prendendo il palo. 67′ fuori Hateboer per un problema muscolare e dentro Castagne nell’Atalanta. 66′ Giallo per Pasalic che entra in ritardo su Dani Olmo. 65′ Gomez calcio d’angolo per Toloi che di testa non riesce a colpire forte. 63′ fuori Muriel e dentro Ilicic per ...

Milano : scontri a San Siro prima di Dinamo Zagabria-Atalanta - 12 feriti lievi : Milano, 26 nov. (Adnkronos) - E' di 12 feriti lievi il bilancio degli scontri avvenuti nei pressi dello stadio San Siro di Milano prima della partita di Champions League fra Dinamo Zagabria e Atalanta. Nelle vicinanze dei cancelli 4 e 7, riferisce la polizia, si sono verificati alcuni momenti di con

Gol Gomez - rete pazzesca dell’Atalanta contro la Dinamo Zagabria [VIDEO] : GOL Gomez – Si sta giocando una partita importante valida per la fase a gironi di Champions League, in campo anche l’Atalanta contro la Dinamo Zagabria. Grande partita per la squadra di Gasperini che passa nel primo tempo grazie ad un calcio di rigore siglato da Muriel, nella ripresa avvio super dell’Atalanta che raddoppia con un grande gol del Papu Gomez, partita pazzesca del calciatore argentino e gol veramente di ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Gomez raddoppia con una rete strepitosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Gomez ci prova da fuori area, pallone che debolmente va verso le mani del portiere. 51′ Muriel ancora lui prenda palla e tira, ma non trova la porta. 49′ Gomez veramente uomo partita fino a questo momento, fantastico in ogni zona del campo. 47′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Gomezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, strepitoso gol di Gomez che fa l’ennesimo tunnel ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Muriel porta gli orobici in vantaggio alla fine della prima frazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Grande Atalanta che potrebbe anche stare con un vantaggio più ampio ma per imprecisione non riesce a mettere in rete il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Finisce il primo tempo, Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0! 44′ Gomez calcia un corner per Palomino che di testa non riesce a schiacciare in porta. 42′ Ammonito Toloi che ferma in modo irregolare Dani ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Muriel e Hateboer vicini al raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38′ Gomez si mette la palla sul sinistro e incrocia sul primo palo, palla fuori di poco. 36′ TRAVERSA di Orsic che prende la palla e tira a giro sul secondo palo prendendo l’incrocio dei pali. 34′ SALVATAGGIO SULLA LINEA! Cross in mezzo di Gosens che il portiere non trattiene e sulla palla si fionda Hateboer che tira ma trova il difensore avversario sulla ...

Atalanta-Dinamo Zagabria - 3mila tifosi croati bloccano il traffico di Milano : cori e fumogeni nel corteo verso San Siro : Gli ultras della Dinamo Zagabria sono arrivati a Milano e prima della partita di Champions League contro l’Atalanta hanno fatto sentire la propria presenza in città. In 3mila circa si sono riversati per le strade del capoluogo lombardo dalle 17.30 bloccando il traffico cittadino e costringendo le forze dell’ordine a scortarli per tutto il corteo che li ha portati allo stadio. I gruppi organizzati si erano dati appuntamento, scrive il ...