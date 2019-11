ASUS ZenFone 6 in offerta a un prezzo incredibile da Unieuro per il Black Friday

Adesso in Italia Android 10 su ASUS ZenFone 6 : roll-out partito : Esattamente quattro giorni fa vi avevamo parlato dell'avvio del roll-out per ASUS Zenfone 6 e 6Z dell'aggiornamento all'ultima major-release Android 10 in versione finale, che fino a quel momento aveva riguardato solo gli utenti indiani ed americani. Siamo qui oggi per rinnovare l'invito a verificare la disponibilità del pacchetto a bordo del vostro esemplare, dal momento che la distribuzione, come riportato dal pagina Facebook ufficiale della ...

Disponibile Android 10 per ASUS ZenFone 6 e 6Z : attesa per l’Italia : Non si è fatto attendere poi molto l'aggiornamento ad Android 10 degli ASUS Zenfone 6 e 6Z, rilasciato via OTA (Over-The-Air) da qualche ora a questa parte (almeno per quanto riguarda il territorio indiano, anche se il roll-out dovrebbe presto diffondersi anche a livello globale). Come riportato da 'XDA Developers', il pacchetto di riferimento risponde alla sigla '17.1810.1910.63', ed ha un peso di circa 810MB (se scaricato via OTA). Purtroppo ...

L'aggiornamento ad Android 10 è già in fase di rilascio per ASUS ZenFone 6 ma per chi non può aspettare è disponibile il pacchetto per aggiornare lo smartphone manualmente: saranno felici anche i modder, perché la settimana prossima ASUS rilascerà anche i sorgenti del kernel.

Proprio non ce la fa l’ASUS ZenFone 4 : naufraga il sogno Android 9 Pie : Ci dispiace veramente dovervi informare che l'ASUS Zenfone 4 (ZE554KL) non riceverà mai, in via ufficiale, l'aggiornamento ad Android 9 Pie. Lo ha annunciato il produttore taiwanese sul Proprio forum ufficiale, di tutta risposta alle domande degli utenti che ancora si chiedevano potesse esserci una piccola possibilità, purtroppo stroncata sul nascere. Lo sviluppo, che era stato intrapreso in tempi non sospetti, è stato purtroppo accantonato ...

ASUS ZenFone 4 non riceverà Android 9 Pie per "preservare le prestazioni e la stabilità del sistema", ha dichiarato l'azienda di Taiwan

ASUS ZenFone 5Z ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che contiene le patch di sicurezza di Google relative al mese di ottobre 2019.

Android 10 con ZenUI 6 disponibile al download, con un sacco di novità, per ASUS ZenFone 5Z sotto forma di beta pubblica.

ASUS ZenFone 6 si aggiorna alla versione 16.1220.1909.194 portando alcuni miglioramenti generali al sistema. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha riservato la casa taiwanese ai (tanti) possessori dello smartphone.