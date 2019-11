Assicurazione furti in casa | costo | cos’è e cosa copre

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 26 novembre 2019)in, cos’è eE’ ben nota la diffusione, oggigiorno, del fenomeno deiin, sia in quartieri tipicamente urbani sia in villette o piccole abitazioni fuori città: per rendersene conto basta leggere le notizie di cronaca di tg e quotidiani. Esiste, per rimediare a tale spiacevoli episodi, la possibilità di stipulare un’in, ma forse non tutti sanno che occorre comunque prestare attenzione ad alcuni dettagli essenziali, al fine di poter avere certezza di ottenere risarcimento, in caso di commissione di questo reato. Vediamo allora più da vicino questo tipo di. Se ti interessa saperne di più sull’in affitto, danni a terzo o immobile e chi deve, di fatto, pagare, clicca qui.in: le condizioni contrattuali sono ...

fabioc29 : @pisto_gol Ma esiste una assicurazione che copra i furti in hotel??????? -