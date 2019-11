Assessore Fratelli d' Italia a presidi Promuovete Natale Radicali Zero

Piemonte - l’Assessore di Fratelli d’Italia scrive ai presidi : “Fate fare presepe - albero e recite di Natale ai vostri alunni”. Radicali : “Zero laicità” : “Cari dirigenti, fate fare alle vostre classi il presepio e le recite di Natale”. L’invito arrivato ai presidi del Piemonte non giunge da un’autorità ecclesiastica, ma dalla Regione, per la precisione dall’assessore alla Scuola, Elena Chiorino (Fratelli d’Italia), che in questi giorni ha deciso di scrivere una lettera ai capi d’istituto. “Le chiedo la disponibilità – si legge nella missiva – di valorizzare all’interno dell’istituto ogni ...