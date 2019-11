Ascolti TV | Lunedì 25 novembre 2019 : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 25 novembre 2019, su Rai1 il tv movie in replica In Punta di Piedi ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha intrattenuto .000 spettatori (%). ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 18 novembre : Italia – Armenia vince con 5.7 milioni : La partita di calcio Italia – Armenia valevole per la qualificazione agli Europei 2020 ha conquistato complessivamente 5 milioni 730mila appassionati su Rai 1 pari al 21,7 di share ed è stato l’evento televisivo più seguito della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso è stato seguito da 2.532.000 spettatori, share 15,14%. Su Rai3, grande attenzione del pubblico per le inchieste di ...

Ascolti TV | Lunedì 18 novembre 2019. La Nazionale 21.7% - Live – Non è la D’Urso 15.1%. Conto alla Rovescia parte dal 20.8% - record per Deal with It (2.9%) : Italia-Armenia Su Rai1 il match Italia-Armenia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 5.703.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.450.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere ...

Ascolti Tv lunedì 18 novembre : 5 - 7 milioni per la goleada dell’Italia su Rai 1 : Ascolti Tv lunedì 18 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Italia – Armenia – Rai 1 – 5.703 milioni e 21.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Live non è la D’Urso – Canale 5 – 2.532 milioni e 15.1% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Report – Rai 3 – 2.179 milioni e 9.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 11 novembre : la replica de Il Commissario Montalbano senza rivali : Ennesima vittoria de Il Commissario Montalbano che con l’episodio “Il sorriso di Angelica” in replica su Rai1 vince il prime time di lunedì 11 novembre con 4.768.000 telespettatori pari al 21,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 telespettatori pari al 14.1% di share. Sulla terza rete, salgono gli Ascolti delle inchieste di “Report”: ...

Ascolti TV | Lunedì 11 novembre 2019. Montalbano 21.2% - D’Urso 14.1%. Stasera Tutto è Possibile chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica ha conquistato 4.768.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.651.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 La Maledizione della prima Luna ha catturato l’attenzione di ...

