Ariana Grande cade sul palco e ride di se stessa video | “La prima caduta in 87

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019)sul. E non è certo lavolta. La popstar di Thank U Next è abituata agli scivoloni in concerto, il suo pubblico pure. Stavolta èsuldel suo show a Tampa, in Florida, domenica 24 novembre, e la reazione è stata esilarante. In undel momento dellacatturato da un fan e condiviso su Twitter, la popstar appare su un tavolo mentre indossa stivali sopra il ginocchio con un importante tacco a spillo, come nel suo stile, mentre esegue uno dei suoi brani. Un passo falso la tradisce, le fa perdere l'equilibrio ed ecco chesul. Un inizio col botto, letteralmente, visto che stava cantando soltanto la seconda canzone in scaletta della serata. La mossa imprudente l'ha fatta precipitare tra le braccia di una ballerina, che l'ha presa mentreva dal tavolo. Poco male, perché laha affrontato ...

Francym97 : RT @cucchiaia: Ci rendiamo conto che questa NON è Ariana Grande io ho seriamente paura ma come fa - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #ArianaGrande cade sul palco e ride di se stessa (video): 'La prima caduta in 87 concerti, doveva succedere' https://t.co… - OptiMagazine : #ArianaGrande cade sul palco e ride di se stessa (video): 'La prima caduta in 87 concerti, doveva succedere'… -