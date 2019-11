Argentina | Fernández | non contrarremo più debito estero

Argentina - per Fernandez strada in salita tra inflazione e povertà. Ma ha il supporto della sinistra latinoamericana e spagnola : Con la terza inflazione più alta al mondo, una precipitosa svalutazione del peso nell’ultimo anno, la crescente richiesta di dollari nelle ultime settimane che ha portato la Banca Centrale a fissare un severo tetto cambiario di 200 dollari al mese, e un netto deterioramento delle condizioni sociali con oltre un terzo della popolazione in povertà, il cammino del neo presidente argentino Alberto Fernandez si preannuncia in salita. Il recupero di ...

ELEZIONI Argentina/ Le grane pronte per il nuovo Presidente Fernandez : Alberto Fernandez ha vinto le ELEZIONI presidenziali in ARGENTINA. Ma avrà diversi problemi da affrontare, anche tra i peronisti

Risultati elezioni Argentina 2019/ Fernandez batte Macri : il trionfo a Buenos Aires : Risultati elezioni Argentina 2019: Fernandez è il nuovo presidente dopo aver battuto Macri. Grande trionfo in particolare nella provincia di Buenos Aires

In Argentina - Macri sconfitto da Fernández - con la regia di Cristina de Kirchner : Mauricio Macri ce l’ha fatta a rimontare, come suggerivano le centinaia di migliaia di persone che era riuscito a portare in piazza in vari eventi. Ma non abbastanza. Così, alla presidenza dell’Argentina è stato eletto Alberto Fernández: 60 anni, avvocato, docente di Diritto penale, capo di Gabinett

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - elezioni Argentina : Fernandez nuovo presidente : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. elezioni in Argentina, Alberto Fernandez è il nuovo presidente con il 48% dei voti, 28 ottobre 2019,

Elezioni Argentina - torna il peronismo : Alberto Fernandez vince con il 47% dei voti. Sconfitto l’ex presidente Mauricio Macri (40%) : Il peronismo torna a guidare l’Argentina. Alberto Fernandez è il nuovo presidente al primo turno, dopo aver ottenuto oltre il 47% delle preferenze, contro il 40% dell’uscente Mauricio Macri, con una differenza di circa 1,7 milioni di voti. Una sconfitta già ammessa dallo stesso Fernandez a spoglio ancora in corso, con l’ormai ex presidente che si è felicitato con il suo successore per la vittoria e “la grande elezione ...

Alberto Fernández ha vinto le elezioni in Argentina : Il candidato peronista, sostenuto da Cristina Kirchner, ha ottenuto il 48,1 per cento dei voti contro il 40 per cento del presidente uscente Mauricio Macri

Alberto Fernandez nuovo presidente dell’Argentina - Macri sconfitto alle elezioni : Alberto Fernandez è il nuovo presidente del'Argentina con quasi l 48 per cento dei consensi mentre il presidnete uscente Maurizio Macri si è fermato a circa il 40 per cento dei voti. Per gli argentini sarà quasi un ritorno al passato visto che il nuovo presidente avrà come vice la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner.Continua a leggere

Argentina - i peronisti tornano al potere : ?Fernandez nuovo presidente : Alberto Fernandez vince le elezioni presidenziali in Argentina con il 48% contro il 40% di Macri. tornano dunque i peronisti di Cristina Fernandez

Argentina - tornano i peronisti : ?Fernandez nuovo presidente : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - C'è chi sventola enormi bandiere biancocelesti, chi dirige il coro dell'inno

Argentina - Fernandez batte Macri : 3.03 E' il peronista di centro-sinistra Alberto Fernandez il vincitore delle presidenziali argentine, battendo il capo di Stato uscente, il liberale Macri. Con l'80% dei voti scrutinati,a Fernandez viene attribuito al 47,45% dei voti Macri si ferma al 41,11%. Per vincere al primo turno era necessario il 45% dei voti, o il 40% e 10 punti di distacco rispetto al secondo candidato. Fernandez, avvocato di 60 anni,assumerà l'incarico il 10 ...

Argentina - Fernandez nuovo presidente. Il peronista batte a primo turno l’uscente Macri : E' il peronista di centro-sinistra Alberto Fernandez il vincitore delle elezioni presidenziali argentine, battendo di diverse lunghezze il capo di Stato uscente, il liberale Mauricio Macri. Con l'80% dei voti scrutinati, a Fernandez viene attribuito un risultato pari al 47,45% dei voti, Macri si ferma al 41,11%. Per vincere al primo turno e' necessario il 45% dei voti, o il 40% e 10 punti di distacco rispetto al secondo candidato. Fernandez, un ...

Argentina - alle urne in piena crisi con il peronista Fernández in vantaggio. In Uruguay la conferma della sinistra non è più scontata : Dopo le elezioni in Bolivia, domenica 27 ottobre tocca ad altri due paesi sudamericani vicini a scegliere il proprio presidente: Argentina e Uruguay. Per entrambi i risultati non sono scontati, ma mentre nella patria di Peron ci sono buone possibilità che torni al potere Cristina Fernandez, candidata come vicepresidente di Alberto Fernandez, in Uruguay la coalizione di sinistra rischia di perdere dopo 15 anni al governo, con l’uscita di ...