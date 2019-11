Argentina | abusi su decine di bimbi disabili | condannati due sacerdoti | uno è italiano

Due preti dell’istituto Provolo di Lujan de Cuyo - Argentina - sono stati condannati a 45 e 42 anni di carcere per abusi sessuali su minori : Due preti dell’istituto Provolo di Lujan de Cuyo , Argentina , sono stati condannati a 45 e 42 anni di carcere per abusi sessuali , corruzione e maltrattamento di minori . Horacio Corbacho, argentino, e Nicola Corradi, italiano, hanno 59 e 83 anni e

Vaticano - abusi su seminaristi : chiesto mandato di cattura dall’ Argentina per un vescovo : Lo hanno cercato invano, visto che non ha mai risposto alle numerose telefonate ed e-mail inviategli. Così, a causa della difficoltà nel reperirlo, i magistrati di Saita, in Argentina, hanno deciso di chiedere un mandato di cattura internazionale per il vescovo Gustavo Zanchetta. Il monsignore è accusato di aver compiuto ripetutamente abusi su due giovani seminaristi , con l’aggravante che i presunti reati siano stati commessi da un ministro di ...

Vaticano - l’ Argentina emette ordine di cattura internazionale per mons. Gustavo Zanchetta : accusato di abusi sessuali su seminaristi : L’Argentina ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del vescovo argentino Gustavo Oscar Zanchetta , attualmente domiciliato in Vaticano : l’accusa nei suoi confronti è di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi , reato aggravato dal fatto di essere stato commesso da un ministro di culto. A stabilire il provvedimento è stata la magistratura di Salta, con la pm María Soledad Filtrín che ha ...

Abusi su oltre 20 bimbi! Pedofilia - in Argentina prete italiano del Provolo a processo : Un processo per Pedofilia si terrà in Argentina a partire dal 5 agosto: imputati due sacerdoti accusati di avere abusato di bambini in una scuola per sordomuti. Un avvocato delle vittime ha riferito che "il prete italiano Nicola Corradi, il sacerdote Horacio Corbacho e un terzo uomo che ha lavorato all'istituto Antonio Provolo andranno sotto processo con l'accusa di avere abusato più di venti bambini".