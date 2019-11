Apprendiamo che la squadra del Napoli è in allenamento a Liverpool

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 26 novembre 2019)inche ladel, come riferito damagazine, è in seduta diserale in Inghilterra all’ Anfield Road. Come è noto gli azzurri preparano il match contro ilper la quinta giornata di Champions League in programma domani (ore 21). “Sul terreno di Anfield laha iniziato la sessione con riscaldamento a secco”. “Successivamente serie di torelli”. “Di seguito lavoro atletico di mobilità”. “Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni cross e tiri in porta”. “I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski”., Klopp: “Partita difficile,veloce e tecnico, ...

