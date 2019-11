Antonella Fiordelisi perdona Francesco Chiofalo | «Ha giustificato il motivo del

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 27 novembre 2019)dopo un periodo di crisi sono finalmente tornati insieme. Lenticchio, così viene chiamato l’ex protagonista di “Temptation Island”, ha annunciato la cosa dal suo account Instagram mentre, ospite di “Live – Non è la D’Urso”, ha spiegato perché hato il suo fidanzato. La coppia era entrata in crisi lo scorso agosto, quandoaveva affermato sul social di essere stata tradita: “Mi haildel tradimento – ha spiegato a Barbara D’Urso – Lui pensava che io non fossi realmente interessata a lui perché mi vedeva un po’ lontana”.l’aveva tradita con l’ex: “L’ha vista due volte. l’ho scoperto perché una volta stavamo a Sharm in vacanza e arrivavano i messaggi di questa ragazza. Continuava a dire che era semplicemente una frequentazione che aveva avuto prima di stare con me e che non c’era ...

