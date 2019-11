Antitrust avvia istruttoria contro Poste Italiane per raccomandate non consegnate : Poste Italiane nel mirino dell'Antitrust: l'Autorità ha avviato un'istruttoria «per accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell'ambito del...

Poste - Antitrust avvia istruttoria per “presunta pratica commerciale scorretta” : “Clienti ingannevolmente indotti ad acquistare servizi” : L’Antitrust vuole verificare l’esistenza di “una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell’ambito del servizio di recapito della corrispondenza e, in particolare delle raccomandate“. Per questo ha avviato un’istruttoria nei confronti di Poste, come comunicato dallo stesso garante della concorrenza specificando che “l’ipotesi è che il cliente/mittente che decida di rivolgersi a Poste ...