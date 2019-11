Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 2-8 dicembre 2019 | Le Macchinazioni Di Donna

Fonte : uominiedonnenews

(Di martedì 26 novembre 2019)Ilda lunedì 2 a domenica 8: Severo riceve una nuova minaccia, mentre Antolina si trasferisce da Isaac…Il: Fernando paga un dottore per far credere a Maria che resterà paralizzata a vita. Mauricio si risveglia dal coma ma non fa il nome di Carmelo. Irene e Raimundo siglano un patto contro il Mesia, mentre Lola continua a mentire a Prudencio. Elsa racconta ad Isaac il suo rischioso piano per incastrare una volta e per sempre Antolina! Vendette, piani top-secret, amori al capolinea ed altri oscurati da terribili e feroci, sospetti… è quanto annunciano le nuoveIlsulladellein onda da lunedì 2a domenica 8. Dagli spoiler si evince che Irene e Raimundo stringeranno un patto per dire basta alla guerra nata tra Francisca e Severo, ...

