Andrea Crosta | lo 007 ambientalista per il documentario «Sea of Shadows»

Fonte : gqitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Non indossa lo smoking, eppureè una specie di James Bond. Ma invece che al servizio segreto di sua maestà, lavora per l’ambiente. Milanese, 50 anni, laureato in Scienze naturali, fino a sei anni fa si occupava di sicurezza applicata all’antiterrorismo, lavorando per esempio a contrastare la pirateria sulle coste della Somalia. Poi ha deciso di fondare una ong molto particolare, la Earth League International. Praticamente una intelligence dedicata a combattere i crimini contro la natura. «Tornavo dal Kenya, dove avevo assistito al disastro provocato dal bracconaggio: 40 mila elefanti uccisi ogni anno», racconta. «Ho pensato allora di mettere le mie competenze al servizio del pianeta, creando un’organizzazione diversa: la sua missione è risalire la filiera illegale di qualsiasi crimine ambientale, dal traffico ...

giacomoaddario : @Andrea__Billy Da Crosta, pomeriggio a mangiare pizze e brioche facendo la maglia. Vieni! -