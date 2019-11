Ambra Lombardo furiosa | “Ho diffidato i programmi di Barbara d’Urso!”

Tina Cipollari su Ambra Lombardo e Kikò Nalli : "In casa ci vorrebbe una prof" : Dopo alcuni mesi di silenzio, Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione tra il suo ex marito Kikò Nalli, con il quale ha condiviso ben tredici anni di matrimonio e Ambra Lombardo, la donna per la quale ha perso la testa nella ultima edizione del Grande Fratello.La vamp di Uomini e Donne ha usato parole al miele nei confronti della coppia, come dimostra questa dichiarazione a Novella 2000: “Non ho oggi, e non avrò sicuramente domani ...

“A Barbara D’Urso non dovevi farlo”. Ambra Lombardo sotto tiro : di mezzo c’è Federica Panicucci : I telespettatori di Mattino 5 avranno sicuramente assistito allo sfogo di Ambra Lombardo in presenza della conduttrice Federica Panicucci. Finalmente le cose sono state dette per come si doveva fare da tempo, con parole non del tutto delicate, bensì con la fermezza di chi non riesce più a tollerare menzogne e pettegolezzi. Una smentita forte, quella di Ambra, che non ha fatto crollare del tutto il dubbio che dietro il polverone ci sia ...

Ambra Lombardo snobba Barbara d’Urso? La strana insinuazione : Barbara d’Urso snobbata da Ambra Lombardo? Il sospetto di Deianira Marzano Stamattina Ambra Lombardo è stata ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. In questa occasione la ragazza ha chiarito finalmente la sua posizione inerente al gossip sul suo presunto flirt con Gaetano Arena, smentendo nettamente il tutto. Difatti Ambra Lombardo a Mattino 5 ha rivelato che un una storia simile non sta nè in cielo nè in terra, avanzando anche ...

Ambra Lombardo racconta la sua verità sul bacio con Gaetano : "La foto è stata modificata" : Da diverso tempo si parla del caso del presunto tradimento di Ambra Lombardo, ex gieffina, nei confronti di Kikò Nalli, suo attuale compagno ed ex marito di Tina Cipollari. I due si sono innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione è continuata fuori. Gaetano Arena, loro compagno di avventura, un po' di tempo fa ha confessato di aver avuto un flirt proprio con la Lombardo, dichiarando che si sono scambiati un ...

Tina Cipollari : Nuove Dichiarazioni su Kikò Nalli e Ambra Lombardo! : Tina Cipollari torna a parlare del suo ex marito Kikò Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha rilasciato delle Nuove Dichiarazioni sulla coppia formata da Kikò e Ambra Lombardo, coppia nata all’interno del Grande Fratello e che in passato la Cipollari non ha risparmiato dalle critiche. Ecco cosa pensa della coppia oggi Tina. Tina Cipollari è tornata nuovamente a parlare dell’ex marito Kikò Nalli e della sua nuova ...

Ambra Lombardo : "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) : Ambra Lombardo ha scelto Federica Panicucci e lo studio di 'Mattino 5', per raccontare la propria verità sul presunto (e già smentito) bacio con Gaetano Arena fuori da un locale al centro di Milano che, qualche giorno fa, ha fatto arrabbiare il fidanzato Kikò Nalli:prosegui la letturaAmbra Lombardo: "Il bacio con Gaetano Arena? Foto visibilmente alterata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2019 11:06.

Mattino 5 - Federica Panicucci avverte Ambra Lombardo : “Stai attenta!” : Federica Panicucci mette in guardia Ambra Lombardo a Mattino Cinque Federica Panicucci ha avuto modo di ospitare Ambra Lombardo a Mattino 5, per poter finalmente raccontare la sua versione della storia. La compagna di Kikò Nalli ha ammesso di essere caduta in una trappola organizzata da Gaetano Arena, che credeva essere un fratello. La bionda conduttrice, colta la delusione negli occhi della sua ospite, ha deciso di metterla in guardia, ...

Tina Cipollari : ecco cosa pensa oggi di Kikò e Ambra Lombardo : cosa pensa oggi Tina Cipollari dell’ex marito Chicco Nalli e della fidanzata Ambra Lombardo Tina Cipollari è tornata a parlare della relazione tra il suo ex marito, Chicco Nalli detto Kikò, e la professoressa siciliana Ambra Lombardo. Una relazione nata tra critiche e malelingue al Grande Fratello ma che sta durando nonostante il passare del […] L'articolo Tina Cipollari: ecco cosa pensa oggi di Kikò e Ambra Lombardo proviene da ...

“Fate schifo!”. Gaetano Arena e Ambra Lombardo - caos in diretta. Saltano fuori gli altarini e l’ex gieffino ‘esplode’ : Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, un nuovo ‘capitolo’ del complicato triangolo Gaetano Arena, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Gaetano continua a raccontare la sua versione dei fatti, tuonando in studio (dove prima di andare in onda in diretta non rivolge parola agli opinionisti presenti). Ma deve fare i conti con Ivana Icardi ed Enrico Cantarin (ex gieffini come lui), che lo smascherano dicendo che si tratterebbe di un falso scoop (organizzato ...

Ambra Lombardo/ Kikò Nalli e il presunto tradimento : 'Andiamo avanti - siamo forti' : Ambra Lombardo respinge le accuse di tradimento. Kikò Nalli affronta con lei la bufera e racconta ciò che ha vissuto in questi giorni.

Kikò Nalli : "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) : Kikò Nalli è molto arrabbiato dopo la pubblicazione di alcuni scatti su 'Diva e Donna' (con tanto di bacio) tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. L'ex gieffino, ospite, oggi, 17 novembre 2019, di 'Domenica Live' ha voluto ribattere a tutte le supposizioni degli ultimi giorni:prosegui la letturaKikò Nalli: "Lo scoop del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo? Una trappola" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 novembre 2019 18:18.

Ambra Lombardo spiazza su Kikò Nalli : “Sbaglia di continuo!” : Kikò Nalli, Ambra Lombardo stanca di litigare: la sua ultima confessione Ambra Lombardo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Di Più. E ovviamente la ex ‘gieffina’ ha parlato del suo amore con Kikò Nalli. Un amore che pare davvero essere assai conflittuale. Difatti Ambra ha rivelato che l’uomo spesso e volentieri non la capisce. E giusto in questi giorni i due hanno nuovamente litigato. A ...

Gaetano Arena furioso con Ambra Lombardo : “Sono stato infangato” : Ambra Lombardo criticata duramente da Gaetano Arena: lo sfogo Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ampio spazio è stato dedicato al presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Ospite in studio c’era proprio il primo, il quale ha smentito categoricamente qualsiasi illazione in tal senso. Oltre lui è intervenuta anche la sua ex, che ha lanciato delle accuse belle mirate alla fidanzata di Kikò, creando non poche polemiche sui social, ...

Gaetano Arena deluso - attacca Ambra Lombardo : “Basta str….te!” : Gaetano Arena risponde ad Ambra Lombardo dopo lo sfogo sui social. È guerra aperta? Sembra essere la storia infinita quella che coinvolge Ambra Lombardo, Gaetano Arena e Kikò Nalli. Gli ex gieffini si sono pericolosamente incastrati e stanno dando scandalo. La causa? Un presunto bacio che l’ex professoressa si sarebbe scambiata con il modello napoletano, […] L'articolo Gaetano Arena deluso, attacca Ambra Lombardo: “Basta ...