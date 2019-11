Amazon | i corrieri in sciopero per il Black Friday

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Giorgia Baroncini I lavoratori delle sedi di Brandizzo e Marene incrociano le braccia. La Uil Trasporti denuncia i "carichi di lavoro estenuanti". Daprecisano: "Non sono dipendenti" C'è chi aspetta con ansia ilper tutto l'anno. Il venerdì successivo al Giorno del Rigraziamento negli Stati Uniti è da sempre considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio. E negli ultimi anni l'usanza si è estesa in ogni angolo del pianeta. Tutti i negozi organizzano sconti e promozioni per incrementare le vendite e i clienti non si lasciano scappare l'occasione. E nei giorni in cui tutti si preparano alle spese folli, ecco i lavoratori delle sedidi Brandizzo (Torino) e Marene (Cuneo), addetti alla distribuzione merci, hanno deciso incrociare le braccia. Secondo quanto riferiscono gli stessi lavoratori, la protesta è stata indetta dalla Uil Trasporti ...

