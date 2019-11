ALZHEIMER | ' MOLECOLA BLOCCA MALATTIA' ' Ringiovanisce' il cervello | ma per la cura

ALZHEIMER - anticorpo A13 : la molecola che ringiovanisce il cervello - una scoperta storica : C'è una molecola che blocca l' Alzheimer nella sua prima fase. Che ringiovanisce il cervello e favorisce la nascita di nuovi neuroni. C' è e adesso questo anticorpo è stato individuato. L' ha scoperto un team di ricercatori italiani, coordinato da Antonio Cattaneo, Giovanni Meli e Raffaella Scardigl

