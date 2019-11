Allerta Meteo Veneto | dichiarato l’allarme rosso per la piena del Po

Allerta Meteo Genova : domani niente scuole chiuse a Genova : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso un’Allerta Meteo per la giornata di domani. niente scuole chiuse domani a Genova, ha confermato il sindaco Bucci: “I genovesi devono sapere che le scuole rimarranno aperte, se poi nella notte dovessimo avere avvisaglie di allarme sui corsi d’acqua comunicheremo altre decisioni“, ha spiegato il primo cittadino. L'articolo Allerta Meteo Genova: domani niente scuole ...

Liguria Allerta Meteo 27 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La protezione civile regione Liguria ha emesso il seguente bollettino di criticità: Allerta GIALLA e ARANCIONE per piogge diffuse e temporali per la giornata di domani, mercoledì 27 Novembre che avrà queste modalità: GIALLA...

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : domani nuova Allerta Meteo per temporali : Torna il Maltempo in Liguria, con l'allerta meteo da domani per piogge diffuse e temporali. Inizialmente l'allerta sarà gialla mercoledì su tutta la regione dalle 3 alle 8. Poi diventerà arancione in alcune zone. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : prorogato l’allarme “rosso” per la piena del Po : “Nella giornata di mercoledì 27 novembre l’ingresso sul territorio regionale di correnti temperate e umide provenienti da sud-ovest porterà, sin dal mattino, precipitazioni sull’appenino centro-occidentale, in estensione alle aree di pianura nel corso della giornata. Sul crinale occidentale le precipitazioni risulteranno a carattere di rovescio e più persistenti, con valori puntuali di 50-70 mm stimati per l’intero ...

Allerta Meteo Liguria : incubo pioggia - domani nuovo peggioramento : Dopo la lunga fase di pesante maltempo che ha interessato la Liguria fino alle prime ore di lunedì, domani mercoledì, la pioggia tornerà a bagnare la regione. Si tratterà di un passaggio instabile piuttosto veloce ma, visto il livello di saturazione quasi completo del terreno, da tenere sotto osservazione. Arpal ha, dunque, emanato l’Allerta gialla e arancione per piogge diffuse e temporali per la giornata di domani, mercoledi’ 27 novembre che ...

Allerta Meteo per Mercoledì 27 Novembre : nuova pesante ondata di maltempo - rischio nubifragi e allagamenti : Allerta Meteo – Dopo qualche giorno di tregua o all’insegna di fenomeni comunque attenuati e localizzati, ecco ripresentarsi un’altra pesante ondate di maltempo per le regioni settentrionali, ma in particolare, ancora una volta, per quelle di Nordovest. Un cavo depressionario, legato a una profonda depressione in prossimità del Regno Unito, si abbasserà di latitudine nelle prossime ore andando ad indirizzare un flusso ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 26 novembre per Allerta Meteo : l'elenco città per città : Dove saranno chiuse domani, martedì 26 novembre, le scuole per allerta meteo? Il Maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio l'Italia centro-settentrionale e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l'elenco città per città in aggiornamento, dal Piemonte alla Campania.

Maltempo - Allerta Meteo rossa martedì : l'elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non abbandona la penisola. allerta meteo rossa del Dipartimento della Protezione Civile martedì 26 novembre per rischio idraulico su gran parte dell'Emilia Romagna e parte della Lombardia. Domani allerta arancione su settori di Lombardia e Veneto e allerta gialla in quattro regioni.

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe marcato : Anche in seguito alle abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nel fine settimane oltre i 1800-2000 metri, sulle Alpi il pericolo valanghe è 3 (marcato). Lo rende noto il bollettino della Protezione civile della Regione Fvg che parla di possibili valanghe, sia spontanee che provocate, localmente anche molto grandi. A nord la neve e’ presente dai 1200 m e, fino ai 2000 m il manto nevoso e’ appesantito dalla pioggia, oltre si ...

Emilia Romagna Allerta Meteo 26 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Piene dei Fiumi, Frane e Piene dei Corsi Minori, Mareggiate, Valida dalle 00:00 del 26 novembre 2019 fino alle...

Allerta Meteo Sardegna : estesa criticità gialla per rischio idrogeologico : La Protezione civile regionale della Sardegna ha prolungato fino alla mezzanotte l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico nei bacini di Montevecchio-Pischilappiu e nell’Iglesiente. L’Allerta è stata estesa anche al Logudoro dalle 12 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: estesa criticità gialla per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : criticità “arancione” per valanghe : Allerta Meteo “arancione” in Piemonte, ma solo per il pericolo valanghe su tutto l’arco alpino. In considerazione della situazione Meteo l’Allerta nel sud della regione viene declassata a gialla per le frane e il transito delle piene di fiumi e torrenti e nelle pianure. L’unico bacino fuori dall’Allerta è quello dello Scrivia, nell’Alessandrino. Domani – informa Arpa regionale – è prevista ...

Allerta Meteo - freddo invernale e forti temporali al Sud. Al Nord - invece - caldo incredibile dopo le alluvioni : +22°C in Liguria! : Ultime ore di maltempo al Sud Italia per il Ciclone Mediterraneo che intanto si allontana sul mar Jonio, colpendo duramente la Grecia. Un’estesa linea piovosa dalla Sardegna al Canale di Sicilia viene alimentata da forti venti di maestrale che in serata diventeranno impetuosi sulla Sicilia occidentale e meridionale, sfiorando i 100km/h a Pantelleria e poi nella notte gli 80km/h a Lampedusa. Intanto stamattina i temporali più forti, come ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 26 novembre il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà sul territorio regionale condizioni di stabilità atmosferica e l’assenza di fenomeni Meteorologici significativi. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici superiori alla soglia 3. Per i restanti fiumi la criticità idraulica è GIALLA nei tratti terminali prossimi alla ...