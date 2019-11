Allerta Meteo USA | “tempesta storica” minaccia il Ringraziamento | allarme per 20 milioni

Maltempo - la tregua è finita : torna l'Allerta meteo : Allerta rossa in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Allerta arancione in Lombardia e Liguria. Piogge e venti forti su gran...

Allerta Meteo Lazio : forte vento dalle prime ore di domani e per 24 ore : “Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledi’ 27 novembre 2019, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato un ...

Allerta Meteo Lazio : attenzione per vento dalle prime ore di domani e per 24 ore : “Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledi’ 27 novembre 2019, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato un ...

Allerta Meteo. Tutte le scuole sul territorio comunale della Spezia resteranno aperte : Domani, mercoledì 27 novembre dalle ore 8 alle ore 18 è stato emanato lo stato di Allerta Arancione motivo per

Allerta Meteo e allarme per la piena del Po : domani mercoledì 27 novembre scuole chiuse in molti comuni [ELENCO] : Situazione di emergenza in diverse regioni del Nord Italia dove la piena del Po sta causando danni ed evacuazioni. Non solo: nonostante la tregua di inizio settimana, da domani è prevista una violenta ondata di maltempo che interesserà sopratutto il versante Nord e Nord Est. Pertanto, sono diversi i comuni che stanno optando per mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, mercoledì’ 27 novembre. Di seguito l’elenco ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : allarme rosso - massima attenzione per la piena del Po : massima attenzione per la piena del Po in Emilia Romagna, il cui colmo raggiungerà Casalmaggiore (Cr) stanotte e poi Boretto (Re) nella tarda mattinata di domani e giovedì Pontelagoscuro (Fe), con valori superiori alla soglia 3, di criticità elevata (colore rosso). La Regione Emilia-Romagna ha fatto sapere che il fiume è costantemente monitorato da Aipo, al lavoro 24 ore su 24, in stretto coordinamento con i sistemi nazionale, regionale e locali ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Allerta Meteo Firenze : piogge e temporali per la giornata di domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, mercoledì 27 novembre, un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano. Rischio temporali forti per le zone del Valdarno Inferiore (Empolese) e Valdelsa-Valdera. Previste piogge anche temporalesche in particolare dal pomeriggio. L'articolo Allerta Meteo Firenze: piogge e temporali per la giornata ...

Veneto Allerta Meteo Rossa : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Veneto ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idraulico. Valida dalle 14:00 del 26 novembre 2019 fino alle 14:00 del 30 novembre 2019 La fase più... L'articolo Veneto Allerta Meteo Rossa proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per nuove piogge : Allerta gialla in Piemonte, oggi per il rischio di valanghe, domani per una nuova perturbazione che dovrebbe colpire soprattutto le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone degli scorsi giorni e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. La neve – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – cadra’ solo a quote di media e alta montagna, “con valori forti o molto forti al confine ...

Emilia Romagna Allerta Meteo Rossa 27 Nov 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità per rischio Piene dei Fiumi, Frane e Piene dei Corsi Minori, Vento. Valida dalle 00:00 del 27 novembre 2019 fino alle... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo Rossa 27 Nov 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per pioggia e temporali : La sala operativa unificata delle protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo che scatterà dalle 10 di domani per protrarsi fino alle 24. La pioggia interesserà tutto il territorio regionale e le precipitazioni si intensificheranno e si estenderanno dalla costa verso le zone interne, in particolare a partire dal pomeriggio. La criticità gialla per temporali forti, dalle 10 alle 24, interesserà le zone ...

Allerta Meteo Veneto : dichiarato l’allarme rosso per la piena del Po : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, dichiarando l’Allerta Rossa (Stato di Allarme) in relazione all’atteso transito dell’onda di piena del fiume Po fino alle ore 14 del 30 novembre prossimo. La fase operativa di ”Allarme” nella zona di Allertamento Vene-D (Po,Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige) è riferita al transito del colmo di ...

Allerta Meteo Genova : domani niente scuole chiuse a Genova : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso un’Allerta Meteo per la giornata di domani. niente scuole chiuse domani a Genova, ha confermato il sindaco Bucci: “I genovesi devono sapere che le scuole rimarranno aperte, se poi nella notte dovessimo avere avvisaglie di allarme sui corsi d’acqua comunicheremo altre decisioni“, ha spiegato il primo cittadino. L'articolo Allerta Meteo Genova: domani niente scuole ...