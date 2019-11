Allarme Onu | temperature medie in aumento di 3 gradi Sale rischio alluvioni e carestie

Allarme Onu : più sforzi e più risorse per evitare il disastro ambientale : Secondo il rapporto annuale dell’Unep sulle emissioni globali di gas serra, le temperature medie sono in aumento di oltre 3 gradi: sale il rischio di alluvioni e carestie.

Smog - Coldiretti : “Con l’Allarme per l’Italia - bonus verde nella manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...