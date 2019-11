Alla fine Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Dresda - entrano nel castello dAlla finestra e rubano i gioielli : Quello avvenuto a Dresda il 25 novembre è il «furto del secolo, il più grande dal dopoguerra ad oggi in Germania». Diversi gioielli, per un valore di un miliardo di euro circa, sono stati sottratti dal castello-museo in seguito, sembra dalle prime ricostruzioni, a una banale effrazione: due ladri hanno segato la grata di una finestra, rotto il vetro, infranto le vetrine delle teche e si sono portati via diamanti e gioielli. Un copione elementare ...

Palinsesti Rai 1 - inverno 2020 : Il Cantante Mascherato a gennaio - L’Amica Geniale 2 subito dopo Sanremo - BAllando a fine marzo : Milly Carlucci Archiviata ormai la prima parte di stagione, la Rai ha messo a punto i Palinsesti invernali, relativi al periodo gennaio-marzo 2020. Su Rai 1 si preannuncia un inizio d’anno ‘a tutta fiction’, con l’intrattenimento riservato alle serate di venerdì e sabato. Palinsesti Rai 1, la prima serata da gennaio a marzo 2020 DOMENICA – Il prime di time di Rai 1 dal prossimo gennaio prevede, come detto, la ...

Sconcerti : “Ancelotti colpevole di un vero e proprio sfascio. Siamo Alla fine” : Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Il Bello del calcio, in onda su Canale 21. Queste le sue parole. “In casi del genere la colpa e la responsabilità è dell’allenatore. Ancelotti è responsabile di uno sfascio mai visto iniziato con lui che ha detto che era contrario al ritiro. I giocatori sono finiti, esauriti, non vogliono più responsabilità. Siamo al momento finale“. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Dissesto - in Italia si interviene sempre dopo la catastrofe. E Alla fine la natura passa all’incasso : La cambiale fu firmata molti anni fa. Erano gli anni post-boom. dopo il baby boom demografico, il boom economico aveva sostenuto il paese, assurto poi a quarta potenza mondiale (1991). Costruire un albergo nell’impluvio, fondare la pila di un ponte sul letto di un impluvio, coprire tout-court l’impluvio con un parcheggio, scaturivano allora da un impeto creativo condiviso da tutti. Tranne alcuni, pochi, antipatici gufi. Quella crescita – per ...

Bimba cade dAlla finestra della nave e muore - nonno Salvatore : “Pensavo ci fosse il vetro” : Salvatore Anello ha parlato dell'incidente avvenuto lo scorso luglio durante la sua prima intervista televisiva. L'uomo è accusato di omicidio colposo per aver lasciato cadere la nipote Chloe Weigand dall'11esimo piano della nave da crociera della Royal Caribbean: "L'ho vista cadere ed ero incredulo..." Ora rischia tre anni di carcere.Continua a leggere

Sci alpino - slalom maschile Levi : un round per ciascuno tra Kristoffersen e Pinturault - per la Coppa sarà duello fino Alla fine : Come tutti gli addetti ai lavori avevano previsto è già duello per la Coppa del Mondo generale tra Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault, anche se un vero e proprio testa sul filo dei centesimi tra i due non c’è ancora stato. Nel gigante di un mese fa a Soelden infatti ha trionfato Pinturault e il norvegese, pur campione del mondo in carica della specialità, non è andato al di là del diciottesimo posto. Oggi i ruoli a Levi si sono esattamente ...

Nadia Toffa - la mamma a Domenica In : «Sono rimasta con lei fino Alla fine - ma non è vero che il fidanzato non le era accanto» : Trattenere le lacrime è impossibile: a Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ricorda Nadia Toffa in compagnia della mamma dell’indimenticata star de Le Iene, Margherita. Mara Venier spiega a Margherita: «Ho avuto la fortuna di conoscere Nadia di persona, era una ragazza grintosa, una brava giornalista. Avevo timore di conoscerla: lei era un po’ alternativa, io nazional-popolare. Invece fu un incontro bellissimo, sono diventata ...

Nadia Toffa - la mamma a Domenica In : «Sono rimasta con lei fino Alla fine - ma non è vero che il fidanzato non le era accanto» : Trattenere le lacrime è impossibile: a Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ricorda Nadia Toffa in compagnia della mamma dell'indimenticata star de Le Iene, Margherita. Leggi...

Pensioni - dAlla scuola alle partite Iva : tutte le finestre per lasciare il lavoro nel 2020 : Lavoratori privati o pubblici, partite Iva o co.co.co: ogni “categoria” ha la propria finestra di uscita per la pensione, che si apre con tempi diversi. Si va da un minimo di 3 a un massimo di 21 mesi di attesa

Plastic tax - Alla fine chi pagherà di più? : La misura sulla Plastic tax verrà modificata, lo ha annunciato il ministro dell'Economia Gualtieri: l'emendamento è pronto...

LIVE Torino-Inter 0-2 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : infortunio di Barella Alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46 L’Inter con due verticalizzazioni si porta avanti di due reti e gioco discretamente bene, nota dolente l’infortunio di Barella al ginocchio che sarà da valutare. Torino che perde Belotti ad inizio partita per infortunio e non riesce ad organizzare una efficace risposta alle reti dell’Inter ma manca ancora molto alla fine della partita. A tra poco per il secondo ...

In Parlamento 13 progetti di legge sul fine vita : 6 Alla Camera e 7 al Senato - uno è di iniziativa popolare : Fino ad oggi, sono 13 i progetti di legge in Parlamento relativi alla questione del fine vita, sei alla Camera e sette al Senato. All'indomani della pubblicazione da parte della Corte Costituzionale delle motivazioni della sentenza sul fine vita dello scorso settembre, in merito al caso di Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo, manca ancora una legge per una procedura omogenea sulla questione. Il primo a presentare un progetto di ...

Ipo Aramco - sottoscritte due terzi delle azioni (ma i big restano Alla finestra) : In cinque giorni Riad ha “piazzato” azioni per 19,4 miliardi di dollari, ma non si è palesato nessun grande investitori. Al contrario, qualcuno si è pubblicamente tirato indietro

Giuseppe Conte verso la fine : "Qua non superiamo gennaio". Le terribili voci dAlla cena post-Rousseau : A nulla sono servite le rassicurazioni di Giuseppe Conte durante la cena riparatoria, il verdetto di Rousseau è piombato sul governo generando non pochi danni. Il sì alle liste autonome M5s per le regionali ha messo in difficoltà il Pd che ora vede sempre più lontana la vittoria in Emilia-Romagna. E