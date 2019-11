Alitalia | Patuanelli certifica fine della cordata | “Al momento non c’è soluzione di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Su“alunadi mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo fino al 2002 – il ministro ha risposto secco: “Se serve assolutamente sì. Pronti a farlo in unin cui è necessario proteggere le nostre imprese e la produzione industriale del Paese”. Dunque, dal governo si apre alla possibilità di tornare a un intervento pubblico in settori strategici. Non solo in, quindi, ma anche Ilva. Non a caso, di fronte alla commissioneha dichiarato che “la ...

