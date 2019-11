Alitalia | il governo si arrende Conte | Non c' è soluzione di mercato

Alitalia - la resa del governo : «Il consorzio non esiste più» : Può essere davvero l'ora dello spacchettamento. Perché è l'ora delle alternative possibili alla soluzione di mercato ormai fantasma per Alitalia. Alla fine il governo ha...

Il governo si è arreso su Alitalia : Ha ammesso che non ci sono compratori, e ora bisognerà trovare nuove soluzioni: lasciarla fallire o un nuovo intervento pubblico

Alitalia - governo tra le nuvole. Si pensa a nuovo commissario per ristrutturazione : Archiviata la scadenza del 21 novembre e con la cordata Fs-Atlantia ancora incompleta, per Alitalia si potrebbe ripartire da zero. I rapporti tra il governo e la holding dei Benetton sembrano ancora tesi, anche per la partita giocata in parallelo sulle concessioni autostradali e su cui il premier Giuseppe Conte ha ribadito di non voler fare sconti a nessuno. E cosi' indiscrezioni che finora nessuno ha smentito indicano per la compagnia il ...

Alitalia fra supercommissario e fallimento. E il governo prende tempo : Non confermato l’appuntamento degli attuali gestori Paleari, Laghi e Discepolo con il ministro Patuanelli. Tre possibili scenari per tentare di risolvere il rebus della compagnia. Prosegue il pressing sulle Ferrovie

Alitalia verso la proroga. Governo in campo - Conte : «No a soluzione con toppe» : Governo in campo per tirare fuori l'Alitalia dall'impasse ed evitare un salvataggio «con qualche toppa». Nel giorno della scadenza dei termini per l'offerta vincolante, cui la...

