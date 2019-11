Alitalia | il governo si arrende Conte e Patuanelli | Non c' è soluzione di

Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019) Ilè costretto adrsi sulla privatizzazione di, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefanoha detto chiaramente che al momento unadi mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il mercato ha difficoltà ad accettare".Il Premier Giuseppe, a margine dell'evento Aci cui ha partecipato stamattina, ha detto:"Resta la disponibilità di Fs, di Delta, vediamo se si confermerà l'interesse di Lufthansa ma è chiaro che in questo momento non abbiamo unadi mercato a portata di mano"Ha anche fatto capire che ladi mercato sarebbe stata la preferita dal, ma ha aggiunto:"Stiamo valutando proprio in queste ...

