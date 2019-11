Albania,Farnesina: attivata unità crisi

"Abbiamo attivato l'didella, stiamo monitorando la situazione, al momento non risultano italiani coinvolti". Così il ministro degli Esteri, Di Maio, ad Agorà su Rai 3. Lafa sapere che sta verificando la situazione "con la nostra ambasciata a Tirana". "Le immagini che arrivano da Durazzo sono devastanti. Siamo vicini ai nostri amici albanesi e pronti ad aiutarli in ogni modo", ha scritto su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Amendola, in relazione al terremoto.(Di martedì 26 novembre 2019)