Albania | scossa di terremoto 6 5 a Durazzo | almeno 3 morti | 150 feriti Avvertita in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Una fortedidi magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale, le 3:54 in Italia, la costa settentrionale dell’, vicinotre persone sono morte. A Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. Inoltre, il tabloid britannico MailOnline riporta che si temono altre due vittime a Lezha (nordovest). Isono150 e si contano diversi dispersi. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e. Laè stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Ladiè stataanche in Puglia. Lo conferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che, in un post su ...

