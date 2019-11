Albania | scossa di magnitudo 6 5 Almeno 4 morti e più di 100 feriti

Terremoto Albania - scossa di 6.5 : 3 morti e 150 feriti. Avvertita fino in Puglia e Abruzzo : Terremoto in Albania nella notte: una forte scossa, di magnitudo 6.5, ha colpito la zona vicino a Durazzo. Crollati alcuni edifici, al momento si parla di circa 150 feriti. Si registrano anche persone sotto le macerie soprattutto nelle città di Durazzo e Thunama. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, soprattutto in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo.Continua a leggere

Forte terremoto in Albania di magnitudo 6.5 Scossa avvertita anche in Puglia e Basilicata : Secondo un primissimo bilancio c’è una vittima per il crollo di un palazzo e oltre un centinaio i feriti. Ma si teme che altre persone siano imprigionate sotto le macerie. Ingenti i danni soprattutto a Durazzo, dove si è registrato l’epicento del sisma alle 2.54 ora locale, le 3.54 in Italia. Paura anche sulle coste italiane dove è stata avvertita la Scossa

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5 - 2 : crolli e panico nelle strade. Trema anche il Kosovo : Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina in Albania. Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro è stato vicino alla...

Albania - scossa di terremoto vicino Korca : ci sono danni ad edifici - gente in strada : Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Albania, precisamente nei pressi della città di Korca, tre chilometri a nord-est del villaggio di Devis Miras. Secondo quanto riferisce l'istituto sismologico albanese, la scossa ha avuto una magnitudo pari a 5.2 sulla scala Richter. Al momento non ci sono notizie di persone rimaste ferite o di vittime, ma a quanto pare il terremoto ha provocato alcuni danni agli edifici e la ...

Forte scossa di terremoto in Albania : panico in numerose città - gente in strada : Una scossa di terremoto (magnitudo 5.2 secondo i media locali, magnitudo 4.7 per il Centro Euro-Mediterraneo) è stata registrata questa mattina, alle 05:25 UTC, in Albania. L’Istituto sismologico albanese ha localizzato l’epicentro vicino alla città di Korca, nell’est del Paese, a 25 km di profondità. Al momento si registrano solo danni materiali, ma non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il sisma è stato avvertito in molte ...