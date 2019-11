Albania | il bilancio delle vittime sale a 18

Terremoto in Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e circa 600 feriti. Medico italiano a Tirana : «Sembrava non dovesse finire mai» : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto in Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e circa 600 feriti - «28 persone salvate dalle macerie» Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e 600 feriti «28 persone salvate dalle macerie» Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - il bilancio si aggrava : 11 morti e 600 feriti «28 persone salvate dalle macerie» Oltre cento scosse di assestamento : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - si aggrava il bilancio. E l’Italia fa la sua parte : la decisione : Ne abbiamo parlato stamattina del terribile Terremoto, di magnitudo 6.4, che si è verificato in Albania alle 2.54 (ora locale, le 3.54 in Italia). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 11 chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata a una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre due, di magnitudo 5,3 e 5,1. Il bilancio è di 6 morti, mentre i ...

Terremoto in Albania : sale a sette il bilancio delle vittime : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poche ore fa l’Albania, provocando gravi danni. Si registrano molti crolli di edifici, più di 150 feriti e almeno sette morti. La scossa è stata avvertita anche nel sud Italia dove ha generato paura e spinto la gente ad uscire in strada. Sisma di magnitudo 6.5 nei pressi di Durazzo, avvertita anche in Italia La violenta scossa di Terremoto che si è verificata in Albania ha avuto il suo epicentro intorno a ...