Agenti della CIA vanno in puttantour colombiano | il finale non stupisce

G8 Genova - i 26 Agenti non devono risarcire lo Stato. Corte dei Conti : “La condanna della Cedu all’Italia è per mancanza reato tortura” : I 26 poliziotti processati per i pestaggi accaduti all’interno della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 non devono risarcire lo Stato. Lo ha deciso la Corte dei Conti della Liguria, assolvendo gli agenti dalla richiesta di risarcimento per danno patrimoniale indiretto. Per i giudici contabili, la condanna all’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) è avvenuta per la mancanza del reato di tortura: ...

Undici Agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver intimidito e pestato un detenuto del carcere di San Vittore tra il 2016 e il 2017 : Undici agenti della polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con le accuse di intralcio alla giustizia, lesioni, falso e sequestro di persona: tra il 2016 e il 2017, quando lavoravano nel nel carcere milanese di San Vittore, avrebbero intimidito e pestato

Roma - spari a Corso Francia : rapinatori si schiantano contro la volante della polizia - due Agenti feriti Video : Un colpo d'arma da fuoco in aria è stato esploso durante un'operazione di polizia a Roma. Secondo quanto si è appreso, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due...

Trieste - l’assassino dei due poliziotti minaccia e ferisce due Agenti della penitenziaria in carcere : Armato di bastoni ha minacciato e ferito due agenti della penitenziaria. Lui è Alejandro Stephan Meran, il domenicano di 29enne agli arresti con l’accusa di aver ucciso gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nella sparatoria dello scorso 4 ottobre dentro la questura di Trieste. L’aggressione, secondo quanto riferito dagli operatori, è avvenuta nel reparto docce ed è terminata solo quando gli agenti sono riusciti a calmare il ...

Il capo della Polizia Gabrielli agli Agenti : «Sui social servono prudenza e riserbo» : Nella circolare rivolta agli operatori le regole da seguire sul web: «L’immagine del poliziotto prevale su quella del cittadino»

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - la Procura di Ravenna chiede l’archiviazione per i tre Agenti della scorta : “Tenuità del fatto” : Un fatto di poco conto e un reato che – se commesso – non è perseguibile. La Procura della Repubblica di Ravenna non ha intenzione di procedere contro i tre agenti della scorta di Matteo Salvini che il 30 luglio tentarono di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di riprendere la scena del Figlio dell’allora ministro dell’Interno che dalla spiaggia di Milano Marittima, dove era in vacanza col padre, partì per un giro ...

Torino - arrestati sei Agenti della penitenziaria : avrebbero torturato i detenuti : Gli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria hanno dovuto arrestare oggi sei propri colleghi accusati di ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il Pm Francesco Saverio Pelosi ha ricostruito episodi di violenza perpetrati tra l'aprile del 2017 e il novembre del 2018. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del garante dei detenuti del Comune di ...

Agenti uccisi a Trieste - la polizia diffonde il video della sparatoria : In queste ultime ore è stato diffuso il video che immortala la terribile sparatoria avvenuta venerdì 4 ottobre all'interno della Questura di Trieste, nella quale hanno perso la vita due Agenti della polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere della Questura stessa, posizionate sia all'interno sia nell'atrio esterno dell'edificio. Le immagini della sparatoria nella Questura di ...

