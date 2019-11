“Addio piccolo Cooper” | cane viene schiacciato da un pacco consegnato dal corriere | i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) AddioCooper. Uno yorkshire è morto a seguito delle ferite riportate dopo essere statoda undella FedEx. La tragedia è avvenuta a Venice, in California, a casa di Keik Napier e Mitchell Galin. La macabra dinamica dell’incidente ha visto il fattorino della FedEx lanciare ilda consegnare oltre il cancello per farlo poi precipitare nel giardino dei Galin. Purtroppo il cagnolino si trovava proprio sotto la traiettoria dell’incauto lancio. I proprietari sono rientrati in casa qualche tempo dopo e hanno trovato il cagnolino ferito ed agonizzante. Vana la corsa dal veterinario. Cooper aveva polmoni e fegato lesionati. Il cagnolino è stato così soppresso. Nel frattempo FedEx ha formalizzato le proprie scuse: “Estendiamo il nostro cordoglio alla signora Napier e al signor Galin per la perdita del loro amatoCooper. La FedEx capisce l’importanza degli ...

