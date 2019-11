Addio a Lewis | è morto il koala salvato da una donna dalle fiamme in Australia

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019), ilne, non ce l’ha fatta. Portato in un ospedale di Port Macquarie, l’animale era stato sottoposto a tutte le cure necessarie per cercare di salvarlogravi ustioni che aveva sul corpo, ma gli sforzi dei veterinari non sono bastati ed è stata presa la decisione di sottoporlo a eutanasia.

