Abusa della sorellina adottiva di 6 anni e la uccide di botte | 14enne condannato a 30 anni

Salerno - Abusa sessualmente della moglie e maltratta la figlia : a processo 47enne : È finito a processo con il giudizio immediato un uomo di 47 anni di Castel San Giorgio, nel Salernitano, che avrebbe obbligato la moglie ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà e maltrattato per lungo tempo la figlia. Il provvedimento giudiziario è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Gli episodi di violenza sono accaduti lo scorso mese di settembre, quando sono stati scoperti dai carabinieri, i quali ...

Prete pedofilo arrestato a Caserta confessa : "Ho Abusato della bambina di 11 anni" : “Confermo gli abusi. Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero”. È questa la confessione di don Michele Mottola, il Prete di Trentola Ducenta (Caserta) arrestato la scorsa settimana per abusi sessuali su una bambina di 11 anni che frequentava la sua parrocchia.A riportare le dichiarazioni del sacerdote all’Agi è il suo legale ...

Caserta - Abusa sessualmente della figlia 13enne : arrestato padre orco : È ritenuto responsabile di abusi sessuali ai danni della propria figlia minorenne di 13 anni e per questa grave accusa stamattina un 44enne di Sessa Aurunca, piccolo centro collinare del Casertano, è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagine, avviata qualche mese fa dalle forze dell’ordine, ha tratto origine dalla ...

Picchia la moglie - Abusa sessualmente della figlia e maltratta i bambini per anni : arrestato : Per far smettere di piangere i bambini piccoli li infilava sotto la doccia con l'acqua gelata. Poi li mandava a letto tutti...

Milano - picchiava la moglie e Abusava della figlia di lei : arrestato un uomo di 44 anni con precedenti : picchiava ripetutamente la compagna 41enne e aveva compiuto atti sessuali nei confronti della figliastra di 14 quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Per questo è stato arrestato a Milano un 44enne italiano accusato di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali verso minori. L’uomo, già incriminato e processato per maltrattamenti, reato per il quale era stato assolto in appello nel 2015, ha precedenti anche per spaccio ed è stato ...

Uccide una madre con un martello per Abusare della figlia dodicenne : condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

Milano - studentessa violentata all'uscita della discoteca Old Fashion : Abusata tra le auto parcheggiate : Una studentessa straniera da alcune settimane residente a Milano è stata aggredita e violentata all'esterno di una famosa discoteca del centro. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Sarebbe...

Abusa della damigella d’onore 2 giorni prima delle nozze - la fidanzata : “Lo sposo lo stesso” : Daniel Carney, 28enne di Stroudsburg, Pennsylvania, è stato accusato di violenza sessuale dopo aver aggredito una 29enne, damigella d'onore della sua futura sposa, durante la festa nuziale due giorni prima del matrimonio. La vittima, che era ubriaca, ha raccontato agli investigatori di essere svenuta e poi di essersi ritrovata al risveglio con l'uomo che l'accarezzava e completamente nuda. Ma la fidanzata l'ha sposato lo stesso.Continua a leggere