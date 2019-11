A26 | M5S | ' basta gallina da uova d' oro a signori casello' 2

A26 : M5S - 'basta gallina da uova d'oro a signori casello' : Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il 25 novembre del 2019 sarà ricordata come il giorno in cui la Liguria è rimasta isolata. Un fatto vergognoso che ha delle cause che affondano nel tempo e nell’incuria, di cui qualcuno deve rispondere. Prima la tragedia del Ponte Morandi, domenica il crollo del ponte su