A26 | la Procura di Genova mette nel mirino Autostrade per l' Italia

A26 - il procuratore Cozzi : “Ponti chiusi sono come dei balconi con la soletta sgretolata. Stato delle infrastrutture sottovalutato” : “Per fare un esempio, era come se in un balcone la soletta sottostante fosse completamente sgretolata e la parte sana solo quella piastrellata“. Così il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, descrive qual è lo Stato dei ponti Fado e Pecetti per i quali è stata disposta la chiusura della A26, tratto autostradale di competenza di Aspi, gruppo Benetton. Finora il procuratore aveva parlato in generale di uno “Stato di ...

