A26 | entro le 12 riaprirà una corsia per senso di marcia Bucci | “Trasporto pubblico e

(Di martedì 26 novembre 2019) Per evitare che Genova resti isolata,le 12 di martedì sarà riaperta parzialmente l’autostrada A26, tra l’allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone. Uno scambio di carreggiata consentirà il transito su unaper ognidi. La decisione, comunicata in mattinata da Autostrade, permetterà comunque di svolgere le verifiche tecniche sui viadotti Fado e Pecetti ritenuti ammalorati e non sicuri dalla procura di Genova che ieri ha imposto al concessionario la chiusura di 30 chilometri di autostrada. Resta da vedere se sarà sufficiente per garantire l’operatività del porto. “E’ come se fossimo in tempo di guerra, siamo a Stalingrado, non possiamo reggere la situazione oltre una settimana, non la può reggere il Paese”, aveva commentato il presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti al termine del vertice convocato di prima mattina in ...

