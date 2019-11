A Palermo l' arte di Antonio Cutino

Mafia : estorsioni a imprenditori - Confartigianato Palermo si costituisce parte civile : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Confartigianato Imprese Palermo si costituisce parte civile nel procedimento scaturito dalle indagini della Direzione Distrettuale AntiMafia di Palermo culminate nella richiesta di rinvio a giudizio di 62 persone accusata di partecipazione a Cosa Nostra e di avere comp

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Mediedilizia Palermo : tra i partecipanti il Collegio dei Geometri : Sarà allestito all'interno degli spazi della Fiera del Mediterraneo di Palermo, lo stand del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo in occasione dell'edizione 2019 di "Mediedilizia", la fiera specialistica dedicata ai professionisti del settore edile, in programma da giovedì 22 a sabato 24 novembre. La postazione del Collegio sarà attiva al Padiglione 20 e sarà possibile richiedere informazioni utili in merito alla ...

Palermo - ZTL notturna : si parte il 6 dicembre con il provvedimento sperimentale : Prenderà il via dal primo weekend del mese di dicembre, a Palermo, Il nuovo provvedimento riguardante la fascia oraria notturna delle Ztl (Zone Traffico Limitato) che non subirà modifiche sostanziali nella forma, ma semplicemente si allargherà al fine settimana comprendendo anche la giornata di sabato. Le modifiche al provvedimento, già da diverso tempo, erano state slittate per poi non giungere mai ad un vero e proprio termine. Ora, ...

Arte e politica - il sogno mediterraneo di Palermo : La seconda edizione della Biennale Arcipelago mediterraneo è in pieno svolgimento. Fa seguito ad altre due manifestazioni: Palermo Capitale della Cultura italiana e Manifesta12 che hanno caratterizzato l’offerta del capoluogo siciliano durante l’intero 2018. Questa edizione di BAM - come già la precedente tenutasi nel 2017 - è un festival internazionale di teatro, musica e arti visive dedicato alle ...

Palermo : al via la ‘settimana della pace’ - stamattina partenza della ‘Peace Run’ : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – E’ iniziata ufficialmente questa mattina, con la corsa ‘Peace Run’, la settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa di iniziative di pace in ambito culturale, educativo, sportivo e sociale che animerà Palermo fino al 16 novembre. La ‘Peace Run’ è un evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che arriva a Palermo insieme alla mostra ...

XXV Maratona di Palermo : tra le novità la partenza da via Libertà : Un compleanno che brilla d'argento quello della XXV Maratona di Palermo, l'evento sportivo, patrocinato anche dall'Unesco, che quest'anno compie il suo 25° anniversario e coniugherà, come sempre, sport, arte, cultura, salute e temi sociali con un ritorno al passato che punta al futuro. La partenza, infatti, prevista per il 17 novembre alle ore 9, avverrà dalla storica location di via Libertà e attraverserà tutta la città. Un evento unico “Un ...

In salotto con gli Scattiati : arte e risate la ricetta del gruppo che fa sorridere Palermo : risate, divertimento, buonumore e tanta passione sono la ricetta per rendere la quotidianità e la vita frenetica di tutti i giorni un po' più leggere. A formularla, loro, "Gli Scattiati", compagine teatrale palermitana che, attraverso il sorriso e stravaganti caricature, racconta storie e suscita riflessione su importanti tematiche sociali. Il gruppo Abbiamo intervistato ieri sera, Tiziana Di Vita, Giusina Perna, Santino Serio ed Eugenio Maria ...

Comuni : parte da Palermo ‘Milleperiferie’ - 2mld per oltre duemila interventi (2) : (AdnKronos) – Il progetto mira a strutturare una piattaforma di interconnessione dedicata alla messa in sistema, alla divulgazione e valorizzazione dei processi di riqualificazione, rigenerazione e ricentralizzazione delle periferie, oltre gli aspetti meramente strutturali e con una forte attenzione alla dimensione umana delle periferie, siano esse geografiche o esistenziali. La rete si struttura come una piattaforma che opera online ...