A New York arrivano le ‘sardine atlantiche’ E anche nella Grande Mela qualcosa è cambiato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Pioggia e freddo non hanno fermato le circa 200 persone che alle 15 di una domenica davvero brutta si sono ritrovate sotto la statua bronzea di Garibaldi alla Washington Square di New, monumento di tre metri nel West Village di Manhattan, da sempre considerato simbolo di ritrovo degli italiani d’America. Tutto è nato nel giro di pochissimo tempo e come accade di questi tempi ci si è affidati a Facebook per dare visibilità all’azione. “Niente Trump“, però: “siamo gente comune e guardiamo al nostro paese”. Perché siete qui? “Abbiamo deciso di appoggiare le sardine italiane, perché hanno riportato il dialogo politico fra la gente”, dice Francesca, da cinque anni a New, che aggiunge: “la gente è finalmente uscita dal torpore in cui si era rifugiata negli ultimi anni ed è scesa in piazza per il recupero della dignità ...

InteBNLdItalia : ???? Roma ???? Parigi ???? Montreal ???? New York ???? Laver Cup ???? Davis Cup ?? Che stagione di incredibili successi per… - repubblica : New York, approvata la legge contro il foie gras [aggiornamento delle 22:23] - repubblica : New York mette al bando il foie gras -