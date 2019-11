Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) (foto: Alexander Baumann/EyeEm/Getty Images)obambini Puntuali come ogni autunno, anche nel 2019 hanno fatto la loro comparsa – tanto online quanto offline – i materiali promozionali che tentano di convincere le persone a sostituire la pratica della vaccinazione(qui le indicazioni del ministero della Salute) con un’alternativa omeopatica, attraverso un prodotto dal nome ben poco criptico: l’Influenzinum. Accanto all’annoso dibattito sul fatto che in generale abbia senso o meno rendere disponibili i trattamenti omeopatici nelle farmacie, il caso dello pseudo-per prevenire l’influenza porta con sé numerose storture, sia a livello comunicativo sia per le implicazioni che potrebbe avere a livello di salute pubblica. Senza raccontare daccapo tutte le motivazioni e le prove scientifiche che dimostrano l’inefficacia dei preparati omeopatici ...

_bufale_ : 5 assurdità dell’Influenzinum, la risposta dell’omeopatia al vaccino antinfluenzale -