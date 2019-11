Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019)– Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo della Lazio, latorna a giocare tra le mura amiche del Certosa, ospitando unin cerca della seconda vittoria consecutiva. Le giallorosse in campionato finora hanno collezionato tre punti in cinque partite e ancora nessuna vittoria, mentre legnole, che hanno registrato il primo urrà domenica scorsa, si attestano a quota cinque in classifica. Mister Colantuoni non cambia formazione e si affida alle stesse undici scese in campo nel derby. Sotto una pioggia piuttosto fastidiosa il primo quarto d’ora passa con le squadre che si studiano. Partita che rimane in grande equilibrio fino alla mezzora, quando dopo un paio di occasioni per parte legnole passano in vantaggio grazie a Porcarelli, brava a vincere un contrasto con Cortelli e a battere Guidi con un destro rasoterra sul secondo ...

romadailynews : 2-1 al Cesena, prima gioia per la Roma Calcio Femminile: Roma – Dopo il pareggio ottenuto… - Sfoglino : @luisaMononoke A Cesena. Lavora sulla chiusura mandibola -mascella . Fa miracoli . Prima seduta 250 . Poi a distan… - CesenaMio : Il weekend degli ex #Cesena: la prima perla di Alessandro -