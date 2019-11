17 settembre 2019 | il giorno in cui il sistema finanziario Usa ha rischiato il collasso

Huawei P Smart - P Smart 2019 - P30 Pro e Mate 10 Lite ricevono le patch di sicurezza di settembre 2019 : Huawei rilascia le patch di sicurezza di Google aggiornate a settembre 2019 per i suoi P Smart, P Smart 2019, Mate 10 Lite e P30 Pro. L'articolo Huawei P Smart, P Smart 2019, P30 Pro e Mate 10 Lite ricevono le patch di sicurezza di settembre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Energia elettrica : a settembre 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 7 miliardi di kWh : Nel mese di Settembre 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,7 miliardi di kWh, in flessione dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (21 vs 20) e con una temperatura media leggermente inferiore rispetto a Settembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti ...

Energia elettrica : a settembre 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 7 miliardi di kWh : Nel mese di Settembre 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,7 miliardi di kWh, in flessione dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (21 vs 20) e con una temperatura media leggermente inferiore rispetto a Settembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti ...

Clima : piu' caldo su quasi tutto il globo a settembre 2019 : Non si arresta il continuo riscaldamento a livello globale e anche gli ultimissimi aggiornamenti del C3S (Copernicus Climate Change Service) non fanno che mostrare dati davvero eclatanti. Ricordiamo...

Un settembre 2019 di caldo storico : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Parliamo di anomalie termiche a livello globale e il Settembre 2019 si piazza al primo posto come il piu’ caldo dalle prime rilevazioni con un +0.57°C rispetto alla media del 1981-2010. Quasi pari al Settembre del 2016 che fece rilevare 0,02°C in meno rispetto all’attuale anomalia. anomalie termiche sul globo per Settembre 2019 Le regioni con temperature sopra ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 - risultati 9 settembre : fuori Caroline Garcia - avanti Putintseva - Peterson e Jabeur : Si sono giocati quattro incontri di secondo turno al WTA International di Tianjin, che sta vedendo emergere una certa numerosità del contingente cinese (anzi, Wang) lungo il suo svolgimento. La notizia del giorno è legata all’eliminazione della testa di serie numero 4, la francese Caroline Garcia, sconfitta dalla cinese Yafan Wang (unica delle tre Wang impegnate oggi ad arrivare ai quarti; l’ultima di esse scenderà in campo nella ...

Decreto Concorso ATA - tutto rinviato a settembre 2019 - ultime novità : In questi giorni si sarebbe dovuto approvare il Decreto legislativo per la pubblicazione del nuovo Concorso ata 2019/2020 derivante dalla revoca degli appalti di pulizia a ditte esterne e quindi a lavoratori privati, lo scorso hanno è stato deciso che dal 2020 le mansioni di pulizia delle scuole sarebbero state affidate nuovamente al personale interno della scuola, in questo caso il Personale ATA. Decreto Concorso ATA, tutto rinviato a ...

Clima - settembre 2019 con temperature record : è il 4° mese di fila con valori sopra la media [DATI] : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese, C3S pubblica regolarmente bollettini Climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 – Ricette e rubriche. : Quarta settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 ...

Meteo Trentino : settembre 2019 più caldo della media : L’analisi Meteorologica mensile di MeteoTrentino ha rilevato che lo scorso mese di settembre è risultato leggermente più caldo della media e con precipitazioni vicine ai valori medi. La giornata più piovosa in Trentino è stata il 6, la temperatura media mensile è stata di 19,2°C; la temperatura massima, pari a 30,4°C, è stata registrata il giorno 1; la minima assoluta, di 8,4°C, è stata rilevata il 9. L'articolo Meteo Trentino: settembre ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 – Ricette e rubriche. : Quarta settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 – Ricette e rubriche. : Quarta settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 30 ...

Meteo Belluno - Arpa Veneto : settembre 2019 più caldo della norma [DATI] : Settembre 2019 in provincia di Belluno è risultato più caldo e un po’ più soleggiato del normale, nonché leggermente meno piovoso: lo rende noto Arpa Veneto, nella consueta analisi Meteo mensile. La prima decade del mese è stata instabile, a tratti perturbata, mentre la seconda si è dimostrata soleggiata e stabile, con caratteristiche quasi estive. Infine la terza decade si è rivelata alquanto variabile. Le temperature medie mensili sono ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 30 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 22% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre piuttosto stabile di poco sotto la soglia del 20% di share . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 6% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando arrivando a ...