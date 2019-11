X Factor 13 Gli inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes : X Factor 13: inediti di X Factor 2019 nella classifica iTunes e Spotify: in quale posizione si trovano Eugenio, Sofia, Sierra, Booda, Giordana, Nicola e Davide. Il momento più importante per i 7 concorrenti di X Factor 2019 è arrivato, nel quinto live di ieri sera i cantanti hanno presentato i loro inediti al pubblico. Gli inediti di X Factor 2019 sono disponibili nelle piattaforme digitali dalla mezzanotte di ieri, e mai come quest’anno ...

X Factor 13 - frecciatina di Mahmood : “La fortuna non esiste”. Samuel corregge Sfera. La Sierra e Comete con i migliori inediti : Ci volevano gli inediti e una serata senza eliminazioni per rasserenare i giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel. Nessuno screzio a parte un piccolo dibattito tra Samuel e Sfera sui brani inediti depositati da artisti stranieri nelle case discografiche, come autori. Da lì la discografica decide quale brano assegnare al proprio cantante, previa autorizzazione dell’autore. Sfera, presentando l’inedito di Giordana ...

Ascolti X Factor 2019 il quinto live con gli inediti su Sky Uno : Ascolti X Factor 2019 il quinto live su Sky Uno Ascolti X Factor 2019 – Serata di inediti giovedì sera su Sky Uno per X Factor 13 con nessun concorrente eliminato e il meno votato che andrà al ballottaggio con il meno ascoltato della settimana (qui il resoconto della serata, qui gli inediti nelle classifiche). Il quinto live su Sky Uno ottiene 782 mila e 3.34% (fonte: reality house) appuntamento live più visto di questa stagione. Lo scorso ...

X Factor - top e flop della quinta puntata con gli inediti : Live convincono gli Over Eugenio e Nicola, meno quelli di Giordana e dei Booda, al loro primo passo falso

X Factor - come l'Italia - è in mano agli interisti per tendenza. Guai a essere eccezionali : L’Italia, come X Factor, è nelle mani di gente che ama fallire, degli interisti per tendenza. “Antonio Conte non ne sbaglia una neanche morto”, ha detto ieri sera Cattelan, in apertura di puntata, e siccome non siamo Beppe Sala, non smentiremo la fesseria con i dati, primo perché non interessano a n

«X Factor 13» : il Live degli inediti - fra emozioni e qualche sorpresa : Booda (Gruppi)Giordana Petralia (Under Donne)La Sierra (Gruppi)Nicola Cavallaro (Over)Sofia Tornambene (Under Donne)Davide Rossi (Under Uomini)Eugenio Campagna (Over)Arriva il Live degli inediti e i concorrenti avvertono una tensione nuova, che non avevano mai provato prima. Se nelle prime puntate cercavano di fare il loro seguendo le istruzioni dei giudici per portarsi a casa il favore del pubblico, stavolta c’è in ballo qualcosa di più: ...

X Factor suona la sveglia. E ora tutto è davvero nelle mani del pubblico : X Factor finalmente si accende. Dopo un inizio di stagione nettamente sottotono è stata necessaria la puntata degli inediti per mettere un po’ di brio al talent di Sky Uno. I giudici, dopo rari battibecchi, hanno finalmente iniziato a giocare sul serio (e far divertire il pubblico da casa). Ma non solo: ora la palla passa ufficialmente al pubblico.Dopo le sette esibizioni dei concorrenti ancora in gara con i rispettivi inediti ...

